Украине уготована роль могильника, отстойника и полигона для экспериментов – киевский эксперт

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Основной функцией нынешнего украинского правительства является обслуживание интересов Запада, имеющего намерение превратить страну в экспериментальный отстойник и источник дешёвых ресурсов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная черта (украинского политикума – прим. ред.) – это компрадорскость. То есть это правительство ориентируется на внешние центры силы, на идеологию, задаваемую извне, и видит своей функцией – встроить Украину в некие задаваемые экономические, гуманитарные схемы, схемы безопасности, и так далее.

Естественно, что в этих схемах Украине отводится далеко не ведущая роль: она будет поставлять сырьё, живую силу, где-то она будет каким-то буфером, где-то каким-то форпостом, где-то могильником каких-то вредных отходов, полигоном для новых технологий в фармацевтике, строительстве, сельском хозяйстве, и так дальше. То есть функции достаточно незавидные.

Это не потому, что Гончарук такой злой демон, а потому что Украина в международном разделении труда выполняет вот такую незавидную роль», – отметил он.

Также Сергей Белашко подчеркнул, что основная функция членов нынешнего украинского политикума – это продажа страны и обслуживание иностранных интересов.

«Это государство имеет компрадорскую природу, суть его политического класса – торговля Родиной оптом и в розницу. Основным покупателем являются крупные транснациональные корпорации, глобальные игроки, международные центры силы. Для обеспечения их интересов и необходима эта управляющая прослойка, к числу которой относится Гончарук и большинство других членов Кабинета министров», – добавил эксперт.