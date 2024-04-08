Украине угрожает хаотичное переселение народа

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 14:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Украину ждет эвакуация населения из прифронтовых в тыловые города. Это серьезная угроза для страны, например, население Киева может увеличиться на миллион человек, потому что здесь стоит ПВО, а в Харькове ее нет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет эвакуация населения из прифронтовых в тыловые города. Это серьезная угроза для страны,...

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«Процесс хаотичного переселения народа – это очень серьезная угроза для государства, для всего. Представьте себе, что сегодня в Киеве будет жить еще плюс один миллион, потому что тут ПВО есть. Ну, в Харькове же нет ПВО, а тут есть. Ну все, значит, не будем мы освобождать украинские земли, потому что у нас уклонистов нужно беречь», – сказал бывший айдаровец.

«Смотрите, бережем уклонистов, бережем молодых пенсионеров МВД, бережем военных пенсионеров, которые обивают пороги судебных инстанций, высуживая себе пенсию, перерасчет пенсии… Это все будет происходить у нас в стране, и мы будем беречь, мы сегодня думаем, как сохранить тех, кто осужден, еще мы думаем, как сохранить тех, кто имеет бабло, чтобы откупиться», – заявил Лапин.

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