Украине уже не помогут ни F-16, ни мощная линия обороны – Рустамзаде

Ни ракеты «ATACMS», ни самолёты F-16, ни мощная оборонительная линия не помогут ВСУ сдержать наступление российской армии. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть два месяца, потом россияне адаптируются к ракетам «ATACMS». Каждые два-три месяца у вас идет эволюция войны, мера-контрмера, извечная борьба меча и щита. То, что было во время уже линии Суровикина, это уже устарело. Ваша война она необычна тем, что она меняется через каждые три месяца. Вот скажем, я был одним из первых, кто во все горло отрубил, что вам нужны F-16. Но теперь я вам говорю, что сейчас вам F-16 не нужны. Дело не в том, что в моей голове что-то изменилось. Дело в том, что кардинально изменилась ситуация у вас на поле боя. И каждые два-три месяца что-то будет меняться в этой войне.

Конкретно линию Суровикина вы построите, у вас ФАБов не было, а они ФАБами разрушают. Вам нужна своя модель. Линейно-манёвренная оборона. То, что вы, скажем так, сделали под Очеретино – небольшое воинское подразделение, прикрытое минами, инженерными заграждениями. И в тылу находятся бригады с дронами, которые в случае прорыва выдвигаются и наносят сокрушающий удар», – сказал Рустамзаде.