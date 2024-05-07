Украине уже не помогут ни F-16, ни мощная линия обороны – Рустамзаде
Ни ракеты «ATACMS», ни самолёты F-16, ни мощная оборонительная линия не помогут ВСУ сдержать наступление российской армии. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас есть два месяца, потом россияне адаптируются к ракетам «ATACMS». Каждые два-три месяца у вас идет эволюция войны, мера-контрмера, извечная борьба меча и щита. То, что было во время уже линии Суровикина, это уже устарело. Ваша война она необычна тем, что она меняется через каждые три месяца. Вот скажем, я был одним из первых, кто во все горло отрубил, что вам нужны F-16. Но теперь я вам говорю, что сейчас вам F-16 не нужны. Дело не в том, что в моей голове что-то изменилось. Дело в том, что кардинально изменилась ситуация у вас на поле боя. И каждые два-три месяца что-то будет меняться в этой войне.
Конкретно линию Суровикина вы построите, у вас ФАБов не было, а они ФАБами разрушают. Вам нужна своя модель. Линейно-манёвренная оборона. То, что вы, скажем так, сделали под Очеретино – небольшое воинское подразделение, прикрытое минами, инженерными заграждениями. И в тылу находятся бригады с дронами, которые в случае прорыва выдвигаются и наносят сокрушающий удар», – сказал Рустамзаде.
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«А линия Суровикина вам не подойдет однозначно, но этими бомбами они имеют возможность разрушить буквально любую линию обороны. Это не значит, что линию обороны не надо ставить, ее надо ставить, но уже с учетом огневых возможностей вашего противника, а линия Суровикина в эту ситуацию как бы не вклинивается. Нужны новые тактические решения», – добавил он.
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