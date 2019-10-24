«Украине уже никто не поможет. Сорос обрушивал страны и посерьёзнее» 

24.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Американский миллиардер и спонсор «цветных революций» Джорж Сорос завел своих людей практически во все фракции украинского парламента.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила депутат Верховной рады прошлых созывов Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то думает, что в украинском парламенте самая большая фракция «принадлежит» Коломойскому, он очень сильно ошибается. Самая большая фракция сейчас принадлежит Соросу. Он успел натыкать и напихать всех своих агентов влияния практически во все фракции – в «Слуге народа» они есть, в «Голосе» они есть, «БЮТе» («Батькивщина» – ред.) – они есть повсюду. Сорос не только знает, где Украина, он считает Украину своим самым успешным проектом, он даже этого не скрывал», – заявила экс-депутат.

«Тогда, извините, вашей стране уже никто не поможет, Сорос и посерьёзнее страны обрушивал. Что он вытворил в своё время с фунтом стерлинга», – заметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Они навязывают свои вещи, которые выписывались не в Украине, не нашими экспертами. То есть они пытаются поломать схему госзакупок под себя для того, чтобы полностью, до конца открыть рынок для транснациональных корпораций, для иностранцев», – добавила Бондаренко.