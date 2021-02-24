Украине в ООН досталось за дискриминацию венгров

24.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Представитель Венгрии в ООН Каталин Бодьяи использовала обсуждение на Генеральной ассамблее вопроса Крыма и Донбасса как повод для критики Украины.

Ритуально поддержав анитроссийские заявления представителей Евросоюза, венгерский дипломат заявила, что официальный Киев нарушает права 150 тысяч венгров, проживающих на Украине.

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«Никакая политическая ситуация не может оправдать политическую дискриминацию в отношении меньшинств на каком бы то ни было уровне. В том числе, на уровне центрального правительства. Недопустимо, чтобы страна оказывала давление на группы меньшинств. Недавние изменения в терминологии, которые используют украинские власти, также вызывают глубокую обеспокоенность.

Венгерские национальные меньшинства были замещены выражением «украинцы с венгерскими корнями». Именно так их называют в официальных сообщениях. Эта тенденция вызывает обеспокоенность, поскольку это попытка исключить категорию национальных меньшинств из общества Украины», – сказала Бодьяи.

Она призвала Украину выполнять рекомендации международных органов в отношении дискриминационного закона о государственном языке и уважать права меньшинств.