Украине в ПАСЕ досталась роль «статиста-заднелавочника» – повестку перехватила Россия

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока Украина, оскорбившись, покидала ПАСЕ, а после, передумав, возвращалась, в ассамблее прошло распределение ключевых должностей.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел сказать года минули, страсти улеглись, но украинские страсти улегаются гораздо быстрее, то есть, прошли буквально считанные месяцы (после демарша Украины из ПАСЕ из-за возвращения делегации РФ – ред.), и уже как ни в чём не бывало – принимается решение, что да, будем ехать, опять-таки бороться с позицией агрессора, говорить правду, доносить её до европейских лидеров мнений и прочее.

Если посмотреть, что случилось за эти несколько месяцев, то произошло распределение ключевых должностей в ПА – разного рода административные и организационные функции и полномочия, привязанные к определённым постам, которые замещают представители разных стран путём ротации, и, собственно, Украина уже оказалась чужой на этом празднике жизни», – заявил эксперт.

«Когда украинская делегация займёт место в зале пленарного заседания ПАСЕ, им будет фактически отведена роль статистов-заднелавочников. То есть, они будут там что-то выступать, подавать какие-то свои замечания, проекты, реплики, но формировать повестку дня, разрабатывать какие-то проекты решений и так далее, будут другие люди, в том числе россияне», – добавил Белашко.