Украине все еще грозит невыполнение транзитных обязательств по газу

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Новости Украины

Украина отобрала из ПГХ газа меньше, чем планировала, и у нее есть все шансы пройти отопительный сезон без потрясений.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В январе мы отобрали 2,4 миллиарда кубов, а планировали больше. Соответственно, среднесуточный отбор составляет около 85 миллионов кубов. Это меньше, чем мы планировали за январь», – сказал Галущенко.

Он также уверяет, что запасы газа в ПГХ достаточны для «спокойного прохождения февраля и марта».

При этом соучредитель киевского Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что, несмотря на заверения министра, риски остаются. Кроме того, у Украины могут возникнуть проблемы с выполнением обязательств по транзиту.

«С точки зрения наличия газа, который есть в трубе, которой можно использовать, Украина имеет достаточные объёмы газа. Мы сейчас потребляем немного. Но проблема в том, что мы – транзитная страна. Мы выполняем свои транзитные обязательства по соглашению с «Газпромом». Поэтому тут ключевой вопрос – это способность поднять из подземных хранилищ газ и поставить его по транзиту. Поэтому остается вопрос – сможем ли мы поднять необходимый объём газа?», – отметил аналитик.

Он добавил, что сейчас Европа старается брать минимальные объёмы российского газа.

«Но там могут быть морозы, и в таком случае потребности Европы увеличится. Поэтому Украина может просто не выполнить свои транзитные обязательства. Не надо забывать, что впереди у нас ещё один полноценный месяц зимы. В марте тоже ещё могут быть холода, это ещё отопительный сезон. Риски прохождения отопительного сезона всё ещё остаются», – предупредил Корольчук.