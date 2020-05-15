Украине все хотят вонзить нож в спину – советник Зеленского

15.05.2020, Киев, Максим Карпенко

У Украины нет друзей, которые хотели бы ее процветания – каждый «партнер» думает лишь о своих интересах.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экономиста, достичь обещанного ранее пятипроцентного экономического роста не удастся – ВВП страны, наоборот, упадет на 5% из-за кризиса, связанного с коронавирусом. При этом вину за спад Устенко возлагает не на президента страны, не сумевшего выстроить эффективную экономическую политику, а на коррупционеров воров.

«Те расчёты, которые есть в офисе президента, очень четко показывают, что в годовом исчислении в Украине разворовывается не через коррупционные каналы, а разворовывается как минимум 5-10 миллиардов долларов. Представьте себе, что президент Зеленский задействует обычные либеральные модели экономки, стимулирование через монетарные каналы, через фискальную политику, через возможность привлечения инвестиций, а тут есть 5-10 миллиардов долларов на подносе, которыми кто-то может набивать свои карманы. Это даже не коррупция – это банальное воровство…

У Украины не может быть никакого шанса для того, чтобы изменить жизнь обычного украинца без того, чтобы вывести страну на траекторию высокоскоростного экономического роста… Для того, чтобы бороться с бедностью, надо расти минимум 5% в год. А в этом году, к сожалению, мы с вами упадем на 5% и не потому, что это плохой президент Зеленский или неправильно что-то делается, а потому что весь мир падает», – заявил Устенко.

Он пожаловался, что сегодня бедную Украину могут подставить со всех сторон, поскольку друзей у нее не осталось.

«Сейчас меняется глобальная геоэкономическая архитектура. Коронакризис, глобальный экономический кризис, они делают мир совершенно другим. Мир другой, уже не стыдно отстаивать просто свои интересы и говорить, что «мне твои интересы совершенно неважны».

Вы знаете, сколько людей, которые провозглашают, а еще лучше сказать стран, которые провозглашают себя нашими друзьями, а в реальности преследуют только свои интересы? Если не каждый, то как минимум 99% из них преследуют чисто свои интересы…

Мы находимся в условиях, когда конкурентная борьба за инвестиционный ресурс настолько высока, что человек, который вчера был твоим другом, стоит сзади за твоей спиной с ножом и при любой возможности попытается вонзить этот нож тебе в спину, потому что ты претендуешь на тот миллиард долларов, на который претендует Украина.

Потому что каждый миллиард долларов для нас – это плюс 0,5% к нашему экономическому росту. И если в следующем году в следующем году, через год нам не удастся достичь 5% и выше экономического роста, это не значит, что это неуспех Зеленского, это не значит, что это неуспех этой Верховной рады или любого этого Кабинета министров или еще 30 других Кабинетов министров, которые потенциально могут быть после этого.

Это значит, что это серьезнейший удар по нашей национальной безопасности и для нашего существования как единой целой страны. Я уже не говорю по поводу наших людей, которые в конце концов должны принять для себя четкое решение — они остаются в этой стране не потому, что они не могут уехать в Польшу собирать клубнику или в Финляндию срезать цветочки на полях, а они остаются здесь потому, что им здесь нравится, потому что экономические возможности в этой стране точно такие же, как и там», – уверяет советник президента.