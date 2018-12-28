Украине все тяжелее выйти из экономической комы

28.12.2018, Киев, Игорь Петров

Хотя падение украинской экономики прекратилось, состояние ее ближе к коме, чем к росту, и чем дольше продолжается эта кома, тем менее вероятно, что она закончится.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три ключевые тенденции этого года – это определенная экономическая и политическая стабилизация. С одной стороны, рост экономики в 2-3% – это не рост. С другой – это не падение 2014-2015 годов, когда экономика обрушилась на 16-18%. Даже 3% роста можно назвать экономической стабилизацией. Но это стабилизация на уровне комы. Наши соседи растут быстрее. Речь даже не о том, чтобы нам достигнуть уровня 2013 года, для чего надо лет 15, а о том, что Польша выросла на 5%, Румыния – на 4% при том, что их экономики больше. мировая экономика растет быстрее.

В медицине есть понимание, что чем дольше пациент в коме, тем менее вероятно, что он очнется. Вот чем больше мы будем находиться в этой экономической коме, тем менее вероятно, что мы восстановимся», – сказал он.