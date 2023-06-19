«Украине за ленд-лиз можно не платить»: майданщики под Белым домом

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Войну на Украине максимально затягивают на Западе и превращают в прибыльный бизнес.

Об этом на митинге за ленд-лиз Украине под Белым домом говорили участники акции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война – это индустриальная война, нужны бешеные мега-ресурсы, чтобы тут победить. Единственный способ – это ленд-лиз, это единственное решение проблемы. Эту войну хотят затянуть. Из неё хотят сделать войну 2024 года, эту войну хотят плавно перевести в бизнес, затягивать максимально, делать бизнес, зарабатывать на этом деньги, а наши будут гибнуть и гибнуть, выезжать, мигрировать, заселять и поднимать экономики европейских стран. Это нельзя продолжать, Украина должна победить в 2023 году, Украина должна забрать Крым в 2023 году, мы должны на это надавить», – пожаловался участник акции Юрий Кондеревич.

Координатор митинга Юрий Подвальный обратился к оппонентам, которые заявляют, что за ленд-лиз Украине придётся расплачиваться.

«Дело в том, что закон неограниченный, и в законе даже снято ограничение на возвращение вооружения после войны. То есть сам закон предусматривает, что оружия должно быть настолько много, мы понимаем, что за время войны большое количество оружия будет уничтожено, но всё равно оружие останется. Поэтому в законе обговаривается, что это уничтоженное вооружение – нет срока на то, чтобы его возвращать. То есть мы понимаем, что по любому закону ленд-лиза вооружение после окончания боевых действий нужно будет или вернуть, или выкупить. Однако даже этого пятилетнего срока там нет. То есть это может произойти на протяжении 10, 20, 100 лет даже, то есть нет. А если нет ограничения, то это значит, что и не надо будет его возвращать», – аргументировал Подвальный.