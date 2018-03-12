12.03.2018, Киев, Игорь Петров

1 425 просмотров

Украине закрыт путь в НАТО. Причина – не только в Венгрии

В последние годы поддержка населением Украины идеи вступления в НАТО падает. Впрочем, есть и немало других проблемы, которые закрывают путь в альянс для бывшей советской республики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«На данный момент наша страна не выполняет ряд условий, которые закрывают ей путь в НАТО. Во-первых, у нас в стране нет общественного консенсуса по вопросу НАТО. Когда у нас отдельные представители власти ссылаются на какую-то эфемерную социологию, это миф. Относительно НАТО я не уверен, что есть даже около 40%. За последние годы поддержка вступления в НАТО падает. Об этом говорят многие социологические опросы, которые проводились на эту тему. То же самое, кстати, касается и поддержки евроинтеграции. Но там выше процент тех людей, которые поддерживают.

Во-вторых, есть проблема, связанная с территориальными аспектами. НАТО не принимает страны, которые имеют территориальные проблемы. У нас есть не только вопрос Крыма, но и вопрос Донбасса.

В Европе есть другой пример такой страны – это о. Кипр, который не входит в НАТО. Кипр входит в ЕС, его приняли даже с территориальными проблемами, но в НАТО его не приняли, потому что есть территориальная проблема. Это четко закрывает путь в НАТО.

Т.е. наши политики могут много чего рассказывать, но НАТО не готово закрыть глаза. Для НАТО это один из важнейших критериев. Они не готовы принимать страны, которые имеют территориальные претензии, потому что это ставит вопрос о возможных проблемах у таких стран с соседями, и вовлеченность НАТО в эти вопросы.

Плюс давайте не забывать об одном факторе – рукотворном кризисе, который наши же остатки правящей коалиции создали нам в контексте работы с НАТО. Я имею в виду ситуацию с Венгрией, которая активно блокирует все встречи Украина – НАТО. Пока не решена эта проблема, мне кажется, попытки власти лицемерно так говорить о том, что в НАТО нас ждут, что чуть ли уже не готовы предоставить план по поводу членства в НАТО, – это абсолютные мифы», – сказал эксперт.