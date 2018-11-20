Украинец избил полицейского стулом по голове и сел на два года

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Суд приговорил к двум годам лишения свободы 42-летнего жителя Кагарлыка Киевской области, который в июне этого года, будучи пьяным, избил местного полицейского стулом в его в служебном кабинете, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте областного отделения Нацполиции. https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/virok-sudu-kijivshhini-2-roki-obmezhennya-voli-za-pobittya-policzejskogo/

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Отмечается, что летом патрульные получили сообщение о семейной ссоре в квартире. Выпивший мужчина пришел к бывшей жене в очередной раз выяснить отношения. Женщина была вынуждена вызвать полицию.

Когда прибыли сотрудники полиции, дебошир вел себя агрессивно, на замечания не реагировал и начал угрожать правоохранителям физической расправой. Чтобы пресечь правонарушение работники полиции доставили его в отделение. Находясь в служебном кабинете, при составлении материалов об административном правонарушении о совершении насилия в семье, мужчина схватил стул и изо всех сил ударил им по голове работника полиции. В дальнейшем старшего сержанта полиции доставили в травматологическое отделение больницы, где ему диагностировали рваную рану головы и сотрясение мозга”, – говорится в сообщении.

В тот же день было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса.