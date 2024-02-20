Украинец хотел вступить в ЧВК «Вагнер»

Игорь Шкапа.  
20.02.2024 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, СБУ, Украина


Граждане Украины на подконтрольных киевскому режиму территориях продолжают оказывать помощь России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Граждане Украины на подконтрольных киевскому режиму территориях продолжают оказывать помощь России. Об этом, передает...

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«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного российского информатора, разведывавшего места базирования ВСУ в Кировоградской области. Среди его приоритетных целей были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Также, фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников», – говорится в сообщении.

Утверждается, что в начале российской операции на Украине «хотел присоединиться к боевикам частной военной компании «Вагнер» и воевать против Украины».

Отмечается, что мужчина был «идеологическим сторонником» России и оказывал ей содействие «по собственной инициативе».

Сейчас подпольщик арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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