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Граждане Украины на подконтрольных киевскому режиму территориях продолжают оказывать помощь России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного российского информатора, разведывавшего места базирования ВСУ в Кировоградской области. Среди его приоритетных целей были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Также, фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников», – говорится в сообщении.

Утверждается, что в начале российской операции на Украине «хотел присоединиться к боевикам частной военной компании «Вагнер» и воевать против Украины».

Отмечается, что мужчина был «идеологическим сторонником» России и оказывал ей содействие «по собственной инициативе».

Сейчас подпольщик арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы.