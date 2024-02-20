Украинец хотел вступить в ЧВК «Вагнер»
Граждане Украины на подконтрольных киевскому режиму территориях продолжают оказывать помощь России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
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«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного российского информатора, разведывавшего места базирования ВСУ в Кировоградской области. Среди его приоритетных целей были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Также, фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников», – говорится в сообщении.
Утверждается, что в начале российской операции на Украине «хотел присоединиться к боевикам частной военной компании «Вагнер» и воевать против Украины».
Отмечается, что мужчина был «идеологическим сторонником» России и оказывал ей содействие «по собственной инициативе».
Сейчас подпольщик арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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