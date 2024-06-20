Украинец наделал шороху в Болгарии, незаконно пробравшись на крупнейшую в стране ТЭЦ
В Болгарии – переполох пополам со шпионским скандалом. Как сообщает «Болгарское телеграфное агентство» (БТА) со ссылкой на заявление заместителя прокурора Софии Христо Крастева, на территории крупнейшей в стране ТЭЦ «Марица-Восток 2» был задержан незаконно проникший туда 23-летний украинец. Его подозревают в шпионаже.
Теплоэлектроцентраль «Марица-Восток 2» расположена в Болгарии, в Старозагорской области, вблизи города Гилибово. Это крупнейшая угольная ТЭЦ в Болгарии и одна из крупнейших на Балканах.
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Отмечается, что во время обыска у задержанного были обнаружены дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, многочисленные SIM-карты и карты памяти.
Украинца арестовали и обвинили в сборе сведений, составляющих государственную тайну, с целью предоставления их иностранному государству. Правда, какому именно – не уточняется.
Впрочем, учитывая особо «теплые» отношения официальной Софии с Москвой, не удивимся, если заказчиком шпионской активности на болгарской ТЭЦ по официальной версии окажется РФ. По-крайней мере это будет последовательно.
«Сейчас готовятся экспертизы, чтобы установить, действительно ли он фотографировал и какие фотографии стратегического объекта, поскольку ТЭЦ «Марица-Изток 2» по постановлению Совмина является стратегическим объектом», – пояснил прокурор Крастев.
Украинца задержали на 72 часа, а ходатайство о постоянной мере пресечения в виде содержания под стражей находится на рассмотрении Софийского городского суда.
Журналисты пишут, что правоохранители также выясняют, впервые ли мужчина находится на территории стратегического объекта.
Обвиняемый уже дал показания и рассказал, когда он приезжал на территорию Болгарии, откуда въезжал, что делал, с кем встречался. Правда, подробности этих откровений болгарские спецслужбы не спешат опубличивать.
«Я бы не сказал, что существует угроза безопасности страны», – сказал Крастев.
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