Украинец нанимал психически больных подростков для нападения на российские школы

23.11.2021  19:16 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, терроризм, Украина
Новости Украины

Несовершеннолетний, готовивший вооруженное нападение на образовательное учреждение, задержан в Казани.

Об этом сообщает ФСБ на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несовершеннолетний, готовивший вооруженное нападение на образовательное учреждение, задержан в Казани. Об этом сообщает ФСБ...

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Это 14-летний ученик школы №101, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Подросток собирался устроить стрельбу в учебном заведении. Он был одет в футболку c надписью HATE, как участники расстрелов школ на Западе.

Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера «Телеграм» некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины.

«По адресу его проживания изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения», – говорится в сообщении.

ФСБ заявляет, что неизвестные лица вербуют в РФ девиантных подростков и нанимают их за 5 тысяч рублей планировать нападения на школы.

В мае 19-летний Ильназ Галявиев напал с ружьем на школу в Казани. В результате 7 детей были убиты и 16 человек ранены. У него диагностировали заболевание головного мозга. Позже в психиатрической больнице № 6 в Санкт-Петербурге специалисты заключили, что Галявиев осознавал свои действия во время подготовки и атаки на школу.

«Поклонники» Галявиева собрали полмиллиона рублей на его адвокатов. Они считают, что Галявиев невиновен.

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