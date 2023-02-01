Украинец Невзоров боится появляться на Украине

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Получивший еще в июне прошлого года украинское гражданство российский журналист иноагент Александр Невзоров так и не побывал на своей новой родине.

В этом он признался телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент»ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, я боюсь. Меня трудно заподозрить в формальной бытовой трусости. Я очень боюсь увидеть какие-нибудь вещи, которые помешают мне воспринимать Украину как то царство эльфов, как нечто великое, сияющее и безукоризненное. Я знаю, что у меня, к сожалению очень подлый и зоркий взгляд, и я в Украине, общаясь с руководством страны, увижу много такого, что мне не надо бы сейчас знать как борцу за Украину. Давайте победим в этой войне, и тогда уже желающие смогут ковыряться в каких-то подробностях украинской политики. А я этого делать не буду и не желаю», – оправдывался Невзоров.

При этом он рассказал, что через интернет общается с кем-то из украинского руководства.

«Может, мои страхи и напрасны, потому что это все настолько молодые, продвинутые и блестящие люди, что я поражаюсь тому, как быстро переформатировалась Украина, как она перевооружилась не только «леопардами» и «абрамсами», но и очень продвинутыми людьми сегодня», – рассыпался в комплиментах Невзоров.

Ранее он представил свое получение украинского гражданства как жертву, однако депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что неплохо бы отправить российского иноагента на фронт и там заставить выучить украинский язык.