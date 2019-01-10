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10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Криминал, Спецслужбы, Украина, Финансы
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Украинец “отмыл” в Польше почти миллион евро и может сесть на 10 лет

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула обвинение гражданину Украины Игорю Л. в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на национальную прокуратуру Польши.

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“Игорь Л. – это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых”, – сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности установлено, что компания, от имени которой действовал Игорь Л., совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны. Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест. За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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