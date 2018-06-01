01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинец подорвал себя гранатой на глазах у бывшей жены

В Краснопольском районе Сумской области вчера 35-летний мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

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“На вызов немедленно выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа отделения полиции, работники взрывотехнической и кинологической служб. Было установлено, что свидетелем гибели мужа стала его бывшая жена. По ее словам, они были разведены уже четыре года, однако поддерживали хорошие отношения, ведь имели двух несовершеннолетних детей. В тот день он позвонил и попросил прийти в лесополосу, которая была неподалеку их дома, чтобы попрощаться. А когда она пришла, увидела мужчина держит в руках гранату. Сначала он перебрасывал ее из руки в руку, а после того, как она упала на землю, накрыл своим телом. Раздался взрыв. Сама женщина не пострадала “, – сообщил начальник Краснопольского отделения полиции Виталий Гордиенко.

Следователи полиции провели два обыска домов, где жил погибший. В доме бывшей жены правоохранители ничего не нашли, а вот в доме, где погибший проживал последние четыре года, были найдены незарегистрированое гладкоствольное охотничье ружье и патроны различного калибра.

По месту жительства погибший характеризуется с положительной стороны, никакой судимости не имел. Осмотрев место происшествия, полицейские нашли металлические обломки и металлическую скобу от гранаты Ф-1.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), в рамках которого полиция выясняет причины и обстоятельства самоубийства, а также происхождение оружия и боеприпасов.