Украинец похвастался: Купаемся в роскоши, Россия ничего не может сделать с хунтой

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Новый 2019 год крупные города Украины встречают, купаясь в достатке, несмотря на разрекламированные санкции России и потерю промышленных регионов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший вице-мэр украинского города Очаков Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современная сегодняшняя ситуация на Украине: люди готовятся к празднику, украшаются города. Очередь в автосалоны на 16 автомобилей премиального класса. Выгребаются супермаркеты техники, растёт продажа квартир. Вот, поверьте, это – современная Украина, на которой нет Русского мира», – рассказал он.

На уточняющий вопрос об очередях за автомобилями, Белов ушёл от ответа и сослался на какого-то «хозяина автосалона».

«Я не могу вас говорить. Я просто говорю информацию позавчерашней давности. Это то, что мне рассказывал хозяин автосалона, он говорил: «Вот он кризис», – сказал Белов.