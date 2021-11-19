Украинец получил обвинение в «финансировании терроризма» за торговлю с ЛНР

19.11.202122:40 (Мск), Луцк,
Тарас Стрельцов.  
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Волынь, Дзен, Донбасс, Криминал, Украина
Новости Украины

Пресс-служба СБУ распространила заявление о том, что руководитель одной из шахт госпредприятия «Волыньуголь» обвиняется в «террористической деятельности».

«Оперативники установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящую должность одной из шахт ГП «Волыньуголь», – говорится в сообщении.

Пресс-служба СБУ распространила заявление о том, что руководитель одной из шахт госпредприятия «Волыньуголь» обвиняется...

В спецслужбе уточнили, что даже после назначения подозреваемый (имени которого не сообщают) «финансировал» ЛНР – был зарегистрирован в республике как предприниматель и вёл торговлю продуктами питания.

Теперь бизнесмену инкриминируют ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – «финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы». Материалы уже направлены в суд.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что торговлю с ЛНР просто используют как повод для передела бизнеса.

«Власть беспредельщиков. Судя по всему, просто хотят отобрать у него бизнес.  Это мне напоминает ситуацию с Медведчуком. Поэтому могут навешать на него что угодно, посадить человека, и отобрать бизнес. Я уверен, что большая часть этого дела просто сфабрикована», – сказал Журавко «ПолитНавигатору», добавив, что «таких «нюансов» хватает по всей Украине».

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