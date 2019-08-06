Украинец признался СБУ в том, что он – шпион ФСБ

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший работник завода “Крымский Титан” признался в том, что его завербовала российское ФСБ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что “зимой 2018 представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода “Крымский Титан”, во время его поездки во временно оккупированный Крым. При прохождении паспортного контроля на пункте пропуска “Армянск” мужчину пригласили для проведения дополнительной “беседы”. Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности Украины. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на “Крымском Титане”, видя в этом признаки диверсии.

Не получив от украинца реальных показаний, эфэсбэшники заставили его под диктовку написать “признание” о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки”, – говорится в сообщении украинской спецслужбы.