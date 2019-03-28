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28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Украина
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Украинец с американцем попались на контрабанде психотропов из Китая

В суд направили обвинительный акт в отношении гражданина США, и гражданина Украины, которых подозревают в контрабанде психотропных веществ из Китая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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“Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении иностранца и гражданина Украины, которых подозревают в контрабанде”, – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, 64-летний гражданин США и его 23-летний сообщник заказали через интернет из Китая и получили в Одессе посылку. В международной посылке находилось почти 2 кг психотропного вещества – N-этилпентилона.

Во время обыска квартиры иностранца правоохранители также обнаружили указанное психотропное вещество.

За контрабанду наркотиков и психотропов правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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