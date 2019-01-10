Украинец схлопотал срок за попытку присоединить Галичину к Польше

10.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Жителя Хмельницкой области приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения за призывы присоединить Львовскую область к Польше.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет об акции, которая состоялась еще 29 марта 2017 года. Тогда митингующие перекрыли трассу государственного значения «Львов-Рава-Русская». По мнению правоохранителей, участники акции «призывали к разжиганию межнациональной розни между украинским и поляками».

Теперь организатора мероприятия, приговором Каменка-Бугского районного суда Львовской области признали виновным и осудили по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, соединенное с разжиганием национальной вражды), ч. 2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.