Украинец заплатил 850 грн за то, что потоптался по сине-желтому флагу

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Житомирской области местный житель осужден за надругательство над государственным флагом Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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“Правоохранители установили, что 23-летний местный житель 07.01.2019, находясь в вечернее время возле одного из административных зданий города Коростеня, из хулиганских побуждений снял государственный флаг Украины, и, отойдя в помещение медицинского учреждения на центральной улице, совершил надругательство над флагом, а именно бросал его на землю и тащил по земле. Это было снято и распространено в социальной сети Instagram, поэтому такие противозаконные действия злоумышленника получили негативный общественный резонанс”, – говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования было собрано достаточно доказательств, вину обвиняемого доказали.

Обвиняемый согласился с позицией органа досудебного расследования, на основании чего обвинительный акт был составлен с соглашением о признании виновности.

Коростенский горрайонный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) УК Украины и назначил ему наказание в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850 грн.