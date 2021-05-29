Ukrainian lives matter: Надежда Савченко разоблачает Байдена, Порошенко, Зеленского

29.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Карма-злодейка продолжает догонять 46-го президента США Джо Байдена даже после воцарения в Белом доме. Казалось, уже всем недругам позатыкали рты, кого надо и кого не надо перебанили в фейсбуках-твиттерах под флагом борьбы с фейкньюс, а неудобная правда все равно вылезает, как то шило в мешке, которое, как известно из народной мудрости, не утаишь.

Это я к чему? На Украине выпустили очередной разоблачительный фильм, залитый на платформу Youtube. Как утверждают его создатели, они – группа анонимных журналистов-расследователей, вынужденных скрывать свои реальне ФИО из-за боязни повторить судьбу убитих на Украине коллег – Гонгадзе, Бузины и Шеремета.

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В 46-минутном документальном фильме раскрываются «шокирующие факты и реальные доказательства управления Украиной президентом США Джо Байденом», а также «разоблачаются коррумпированные схемы обворовывания украинского народа семьёй Байденов, предоставляются сканы счетов и документов, подтверждающие, что клан Байденов превратил Украину в свою личную кормушку, а украинцев – в своих рабов».

И не то, чтобы все перечисленное было какой-то тайной за семью печатями. Люди, интересующиеся украинской политикой, знают об этом давно и уже много лет. В частности, из преданных огласке во время прошлогоднего «украиногейта» нардепом Андреем Деркачом пленок расшифровок телефонных переговоров Байдена – тогда еще вице-президента США при президенте Обаме – и украинского керманыча Петра Порошенко.

Об этом много и подробно писала и украинская пресса. Но одно дело – что-то слышать, а совсем другое – когда для удобства восприятия кто-то берет на себя труд заботливо соединить разрозненные паззлы в единую целостную картину. С множеством ранее неизвестных подробностей, сканами документов, различных платежек, отрывками из интервью и так далее.

Смотришь – и понимаешь – вот оно. То самое внешнее управление, которое так упорно отрицают и высмеивают украинские грантоеды, и которое в действительности существует, несмотря на формальную смену первых лиц в Киеве.

У этого фильма интересный и, можно сказать, знаковый промоутер, или публичное лицо. Речь идет о нардепе минувшего созыва Надежде Савченко. Той самой, которую судили в России за убийство тамошних журналистов на Донбассе, а потом амнистировали и передали на Украину.

Казус Савченко показателен тем, что, очутившись на родине, она не пошла по легкому пути большинства майданных «героев», которые, вернувшись в Киев, зарабатывали себе политкапитал антироссийскими истериками, а буквально сразу стала говорить неудобную правду. Неудобную, прежде всего, тем, кто сделал из нее «икону стиля» и едва ли не символ майданной Украины и ожидал, что, вернувшись, она станет послушной марионеткой в руках кукловодов, говоря по написанному то, что ей дадут.

Вместо этого она начала резать правду-матку о происходящем на Донбассе, предлагать свои пути выхода из войны, разоблачать коррупцию в окружении Порошенко. Как результат – моментальное низвержение с искусственного пьедестала и ненависть со стороны тех, кто ее буквально вчера чуть ли не боготворил. А, кроме того, – состряпанное уголовное дело по нелепому обвинению в попытке переворота и отсидка в тюрьме, откуда она вышла только с уходом Порошенко с Банковой.

Представляя фильм, Савченко знает, о чем говорит. Ведь многие из документов, цитируемых в расследовании, проходили, в том числе, и через ее руки, как народного депутата и человека со спецдопуском к гостайне.

Чем еще интересен фильм – это демонстрацией, что называется, на пальцах, полной преемственности режимов Порошенко и Зеленского, который демагогично обещал стать «приговором» своему предшественнику, а стал таким же лакеем у внешнего управления, и даже перещеголял Порошенко в лакействе.

Именно при Зеленском на Украине были похоронены открытые ранее дела против украинских компаньонов Байдена из газодобывающей компании «Бурисма». Именно клерки Зеленского сейчас в темпе вальса заметают под сукно все компрометирующие нынешнего хозяина Белого дома материалы и свидетельства. И все – ради того, чтобы «старик Джо» позвонил, похлопал по плечу и благословил на второй срок, о котором мечтает вошедший во вкус власти актер разговорного жанра.

Создатели фильма подчеркивают: Ukrainian Lives Matter. Жизни украинцев имеют значение. А для этого нужно знать правду о происходящем.