Украинизация Армении: Сначала Арарат, потом Карабах, что дальше?

Завершается процесс превращения Армении в верный сателлит англосаксов. Фактически Вашингтон и Брюссель устанавливают свой окончательный контроль над госаппаратом.

В последние дни Армению буквально накрыла волна визитов американских чиновников. Главу USAID Саманту Пауэр лично принимал премьер-министр Никол Пашинян. Гостья с удовлетворением заверила: администрация США готова всячески поддерживать армянское правительство в его стремлении «укрепить демократию», то есть способствовать дальнейшей геополитической переориентации на Запад.

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Одним из ключевых моментов визита стало объявление о выделении пяти миллионов долларов на поддержку сотрудничества между Amazon Web Service и правительством Армении. Официально деньги направлены на внедрение облачной инфраструктуры. Это означает на деле постановку правительства под информационный контроль Вашингтона, так как архив и важные материалы и электронную переписку министерства и ведомства будут хранить в облачных хранилищах на американских серверах. Таким образом Ереван становится абсолютно прозрачным для ЦРУ, АНБ и других спецслужб янки.

Пауэр также провела встречу с представителями компаний «Синопсис» и «Нэшнл Инструментс», обсуждая их сотрудничество с USAID в рамках создания «Центра передовых исследований» в Армении. Этот проект призван способствовать якобы развитию научных исследований и инноваций в стране, создавая новые возможности для молодых талантов. В реальности все научные учреждения и подающие надежду молодые учёные также окажутся «на крючке» и будут работать по американским программам.

Вашингтон прибирает к рукам и силовые ведомства страны. Например, заместитель администратора USAID по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Мики провела встречу с руководством МВД Армении. Мики выразила одобрение курсу реформ, проводимых в МВД, подчеркнув их эффективность и способность служить примером для других стран.

Но наибольшее беспокойство вызвало то обстоятельство, что был назначен специальный представитель Пентагона в Министерство обороны Армении. Якобы таким образом, по словам сотрудников американского посольства, Белый дом «намерен помочь Еревану в улучшении управления сектором безопасности».

Помимо разведывательных функций представитель армии США будет выполнять фактически роль комиссара по внедрению системы внешнего управления военным ведомством Армении, а также готовить почву по переходу вооружённых сил республики на стандарты НАТО через программу перевооружения и переобучения.

Через этого представителя армянскому генералитету будут даваться прямые указания из Пентагона, хотя всё это прикрывается деятельностью Госдепа. Даже в случае смены премьера и правительства у Вашингтона сохранится контроль над министерством обороны республики, что открывает большие возможности как для организации различных провокаций, так и для осуществления процедуры окончательного выхода страны из ОДКБ и последующего изгнания российской военной базы из Гюмри.

Масла в огонь подлил и Брюссель, который заявил о выделении 10 миллионов евро на военную помощь Армении как раз в момент этих вояжей американских эмиссаров в Ереван. Очевидно, что это мизерные средства ничего республике не дадут и не приведут к увеличению её оборонительного потенциала. Но это в первую очередь политический жест, призванный подтолкнуть правящую верхушку быстрее порвать с Москвой, а также порядком разозлить Баку.

Об этом заявила и спецпредставитель российского МИДа Мария Захарова, отметившая, что ЕС утратил мирный потенциал, даже на словах. По её мнению, сейчас Брюсселем всё делается для того, чтобы превратить постсоветское пространство в зону военного противостояния, отметила она.

«За планами ЕС направить 10 млн евро ВС Армении стоят геополитические расчеты распространить свое деструктивное влияние и в Закавказье. Ну как же может пережить коллективный Запад, что на карте одним горячим регионом станет меньше!? А Европейский фонд мира, он не про мир, это про войну», – подчеркнула Захарова на прошедшем в минувшую среду брифинге.

Это полностью ложится в нашу версию, которую мы изложили в прошлой публикации: в США и ЕС всерьез рассчитывают такими действиями спровоцировать Азербайджан на агрессивные выступления в отношении Армении. Это будет тем более проще сделать, когда армянская армия окажется под прямым командованием Пентагона. По замыслу стратегов Запада данным новым очагом напряжения руководство России вынуждено будет отвлекаться от украинского театра СВО на свои южные рубежи.

Поэтому западные страны так быстро сворачивают все мирные посреднические инициативы, хотя ранее из кожи вон лезли, чтобы якобы примирить обе стороны. Вспомним хотя бы встречу на европейском русофобском шабаше в Чехии в октябре 2022 года, когда главы Турции, Франции и ЕС усадили за стол Пашиняна и Алиева, а армянский премьер тогда признал Нагорный Карабах составной частью Азербайджана и согласился на все условия Баку.

Теперь же всё выглядит абсолютно по-другому. Так, Госдеп отказался от организации анонсированной ранее встречи представителей внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана на прошедшем саммите НАТО в Вашингтоне. А запланированные переговоры на 19 июля Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Лондоне на саммите Европейского политического сообщества были вообще сорваны.

«Планировалось, что британский премьер примет участие в встрече, а затем покинет ее, оставив нас вдвоем. Но премьер-министр Пашинян отказался. Вопрос: Если он [Пашинян] не хотел говорить со мной, то о каком мирном договоре может идти речь? Если он не хотел говорить с премьер-министром Великобритании, то зачем он приехал в Лондон?» – задал риторический вопрос Алиев.

В Ереване на этот счёт сказали, что ранее обсуждалась лишь двусторонняя встреча без всяких посредников. Запутанная на первый взгляд история показывает в реальности, что Никол Пашинян не получал соответствующих установок от Брюсселя, Парижа и Вашингтона, а общаться в присутствии британского премьера, учитывая давние связи Лондона и Баку, армянский премьер не решился.

В любом случае, если бы на Западе хотели снова усадить за стол двух руководителей закавказских республик, то непременно бы сделали это. Но никакой активности в этом направлении нет и в помине, что говорит о желании затянуть переговоры и даже столкнуть лбами два государства, превратив Армению в сакральную жертву.

У Кремля на этом фоне появился реальный шанс перехватить дипломатическую инициативу, что и было предпринято российским МИДом, когда обеим сторонам было предложено провести переговоры теперь уже в Москве. На это сразу положительно отреагировал Баку устами пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко и его азербайджанский коллега Самир Шарифов также встречались, и можно предположить, что российское руководство призвало Баку не поддаваться на провокации Вашингтона и Брюсселя и сохранять спокойствие.

Теперь многое будет зависеть от степени трезвости армянской верхушки, так как если она решила окончательно рвать с Москвой, то это чревато в нынешней ситуации не только разрушением экономических связей, но и потерей государственности.

Никакие коврижки в виде обещания со стороны ЕС о введении безвиза не только не компенсируют потери, но еще больше поставят Армению под контроль Запада. Об этом напрямую высказался депутат Бундестага XIX созыва от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, прокомментировав для издания Alpha News это «щедрое» предложение Брюсселя. По его мнению, такими намерениями европейская бюрократия устилает Еревану дорогу в ад.

«Чем больше открыты границы, тем больше людей уедет из Армении в ЕС, тем более зависимой будет Армения. Армению это еще больше приближает к ЕС и отодвигает от России. Последний раз, когда они (Армения) заигрывали с англосаксами, они потеряли Арарат, потом потеряли Карабах. Сейчас на кону может стоять полная потеря государственности Армении. У Армении много недругов, от которых ее защищала только Россия. Никто, кроме российского солдата, никогда не умирал за Армению. И поэтому, если сейчас отодвинуть защитника и старшего брата (Россию), то с Арменией будет все, что хочешь. Сама страна бедная, народ небольшой, малочисленный, поэтому использовать Армению как еще один очаг эскалации в подбрюшье России, это их план. Можно предполагать, что так оно будет», – подчеркнул Гердт.

Правда у Еревана с учётом поглощения со стороны англосаксов и установления системы внешнего управления всё меньше и меньше возможностей для самостоятельного принятия решений. Ведь украинизация вступает уже в завершающую стадию.