Украинизация добралась до официальной горячей линии ЕС

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Новости Украины

Официальная горячая линия Европейского Союза теперь доступна на украинской мове.

Еврокомиссия запустила специальную телефонную горячую линию для предоставления информации и помощи спасающимся от войны украинцам.

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«Позвонив по горячей линии, украинцы, которые спасаются от войны, могут получить широкий спектр практической и полезной информации и ответы на вопросы об условиях въезда и путешествия в ЕС, доступа к правам и возможностям, таким как образование, работа или здравоохранения», – говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.

«Ответ на любые вопросы, беспокоящие украинцев относительно их пребывания на территории ЕС, теперь можно получить по телефонам: +800 6 7 8 9 10 11 (бесплатно внутри ЕС), +32 2 299 96 96 (по международному тарифу за пределами ЕС)», – добавили авторы сообщения.



Горячая линия доступна на всех языках ЕС, а также на украинском.

В страны ЕС с начала военного конфликта на Украине уехали 5,3 миллиона украинцев. Часть из них потом вернудась назад, однако сейчас идет новая волна беженцев – из-за эвакуации на Донбассе и на юге страны.