Украинизация футбола. Львовский тренер закатил скандал, услышав русский язык на стадионе

22.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Главный тренер футбольного клуба «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку за требование к судье разговаривать на украинском языке.

Это произошло в матче львовской команды с клубом «Колос», сообщает сайт «Трибуна».

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Так, Шумскому не понравилось, что резервный арбитр Николай Кривоносов разговаривал с ним на русском языке. Судья расценил это как давление, после чего главный арбитр встречи Виктор Копиевский показал тренеру карточку.

При этом сам Шумский фактически признал, что перевел разговор с судьей из спортивной в политическую плоскость.

«Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть.

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: «Почему вы разговариваете со мной на русском языке?». А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: «За что мне желтая карточка?». Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть», – возмутился Шумский.

Примечательно, что в этом матче победу над львовской командой праздновал забивший два безответных мяча «Колос» из села Ковалевка Киевской области.