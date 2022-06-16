«Украинизация» Казахстана идет семимильными нацистскими шагами

Несмотря на заверения официальных лиц Казахстана в «вечной дружбе», в республике усиливают свои позиции профессиональные русофобы, в том числе и те, кто работает в госаппарате и в правительстве.

Реорганизации и создание новых областей привели к тому, что эти лица или сохранили свои посты, или даже пошли на повышение. То есть их активная антироссийская позиция поощряется администрацией президента, и данные «ценные» кадры активно продвигаются по карьерной лестнице.

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Таким вот образом в РК формируется тихой сапой мононациональное государство, где идеологическим стержнем выступает национализм и русофобия, а их проводниками являются министры и высокопоставленные чиновники.

Речь идёт о госсоветнике Ерлане Карине, который до недавнего был госсекретарём, о бывшем депутате, а ныне акиме новой Улытауской области Берике Абдигалиулы, министре информации Аскаре Умарове, министре просвещения Асхате Аймагамбетове, спикере сената Маулене Ашимбаеве и других.

После январских событий, когда были назначены эти «министры-националисты», а некоторые даже остались на своих местах, так как правительство поменялось всего лишь на 30%, официальной пропагандой и придворными политологами данная ситуация оправдывалась кадровым голодом. Дескать, нет у президента Касым-Жомарта Токаева, сорвавшего путч родственников Елбасы, других людей, а с улицы непрофессионалов он набирать не может.

Но вот уже прошло шесть месяцев, и данные фигуранты, отметившиеся своими русофобскими и антироссийскими высказываниями и действиями, лишь только укрепились в госаппарате и стали важными персонами, определяющими идеологический вектор и всю информационно-пропагандистскую деятельность. Открытым проявлением таковой стало 28 февраля прекращение вещания ведущих российских телеканалов.

Наиболее серьезным рывком в карьере у штатных нациков стало повышение псевдоисторика Берика Абдигалиулы с уровня депутата Мажилиса от партии Нур Отан (ныне «Аманат») до позиции акима новой недавно созданной Улытауской области. Этот карьерный взлёт связан напрямую с активной деятельностью данного персонажа в государственной комиссии по окончательной реабилитации, созданной Токаевым.

Берик Абдигалиулы

Напомним, что данный 50-летний «народный избранник» не только топил за реабилитацию участников Туркестанского легиона вермахта, мусульманских частей СС, басмачей и призывал отменить все юридические акты советской власти и решения судов 20-30-х годов в отношении бандитов, названных борцами за национальное освобождение, но и требовал ввести уголовную ответственность за оскорбление или критику реабилитируемых пособников нацистов.

Ясно, что его использовали как «говорящую голову» сначала Крымбек Кушербаев, ближайший назарбаевский соратник, возглавлявший госкомиссию по реабилитации, а затем и заменивший его на посту госсекретаря покровитель всех националистов и турецких фашистов Ерлан Карин. Поэтому вовсе не случайно Берику Абдигалиулы поручили озвучить поправки в законы «О вывесках», которые полностью ставят крест на русской топонимике в стране, так как все переименования будут вестись на латинице.

Более того, из Нур-Султана в регионы были отправлены профессиональные ономасты с перечнем рекомендованных исторических личностей взамен старых советских и русских названий. Именно поэтому в Алматы и Павлодаре появились улицы названные в честь казахского Бандеры – основателя Туркестанского легиона вермахта Мустафы Шокая. А вскоре в Павлодаре потеряют свои названия в честь подобных «героев» еще 17 улиц.

Теперь следует ожидать, что в вверенной Улытауской области (бывшей Жезказганской области) Берик Абдигалиулы наведет настоящий «национальный порядок» с полным переименованием оставшихся названий населенных пунктов и улиц. Благо он долго по направлению среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева учился в США, факты чего усиленно сейчас убираются из Википедии и социальных сетей, а также был советником мэра города Вышгород в Киевской области, Украины. Видимо набирался опыта по «украинизации», что он сейчас активно внедряет в Казахстане.

Удержался в пуле главных чиновников и недавний шеф Берика Абдигалиулы – Ерлан Карин. Он, будучи ярым сторонником тотальной дерусификации, декриминализации статьи за разжигание межнациональной розни и лучший друг всех местных нацистов и турецких фашистов из казахстанского филиала организации «Серые волки», даже после вчерашней ликвидации поста госсекретаря превратился в государственного советника при президенте Токаеве.

Ерлан Карин

Теперь он отвечает за внутреннюю политику и также за разработку идеологической линии. И это вовсе не понижение, а наоборот, так как в госаппарат возвратили институт госсоветников, ликвидированный в 1995-м году, и по мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, он теперь занимает пятую строчку в иерархии после президента, премьера и спикеров.

«Как правило, в функционал госсекретаря включалась выработка рекомендаций по внутренней (и иногда внешней) политике. С приходом на пост госсекретаря Ерлана Карина, основной функцией госсекретаря была определена выработка для президента стратегических предложений в сфере внутренней политики. Это стало более логичным, чем вопросы внешней политики, обороны или, скажем, спорта. Исходя из этой логики в пакет конституционных реформ была предложена поправка о переименовании госсекретаря в госсоветника для конкретизации статуса и функционала», – отмечает политолог.

Более того, теперь Ерлан Карин еще возглавил и Курултай, новый пропагандистско-консультативный орган, созданный взамен ликвидированного на днях Национального совета общественного доверия (НСОД), который будет заседать как раз в новой Улытауской области. Не случайно данный регион возглавил сейчас проверенный «ариец» Берик Абдигалиулы. Не зря президент назвал этот новый регион сакральным для казахского народа, а новый аким как раз составил в 2019 году целую энциклопедию «Сакральные объекты Казахстана».

В общем в этом «священном» месте и предполагается созвать курултай 16 июня куда уже вошло 117 человек из числа депутатов Сената, Мажилиса, маслихатов, предпринимателей, общественников, представителей всех регионов страны, экспертов, лидеров политических партий, представителей науки, культуры, образования, здравоохранения, СМИ, спорта, представителей иных социальных групп. В общем, все те, кто должен поддержать лично Токаева и «Новый Казахстан».

И среди них также оказались профессиональные русофобы, например, один из идеологов казахского национализма, разработчик идеи признания «Голодомора» и переориентации РК на Турцию, а также депутат Мажилиса от правящей партии Айдос Сарым.

Айдос Сарым

Есть и патриарх казахского национализма писатель Мухтар Шаханов, а также политолог с ярко выраженной антироссийской позицией Талгат Калиев. На их же уровне находится и лидер праволиберальной парламентской партии «Ак жол» Азат Перуашев, предлагавший переименовать страну, поместить на флаг полумесяц и убрать все русские названия городов и областей.

В общем, та еще тусовка, которая призвана показать «единение народа с верховной властью», а также закрепить позиции статусных националистов, так как уменьшение роли Ассамблеи народов Казахстана и выпячивание национального курултая показывает всем, что происходит смещение в сторону установления этнократии в стране. Роль нациков в этом органе будет сводиться к приводному ремню от госаппарата к национал-патриотическому электорату, на который и опирается нынешняя власть.

При этом другие «министры-националисты» остались также на своих местах. Так, при разделении министерства образования и науки новое министерство просвещения возглавил всё тот же выкормыш фонда Сороса Асхат Аймагамбетов, сторонник форсированного введения латиницы, американской системы обучения и приватизации средних школ. Именно при нём начался процесс передачи вузов под управление американских университетов, и активно происходит переписывание учебников по истории, где СССР представлен преступным государством.

Асхат Аймагамбетов

Усидел в своём кресле министра информации и ярый русофоб Аскар Умаров, печатавший знаменитые карты, где Оренбург и Омск входили в состав «настоящего Казахстана». Этот персонаж по-прежнему агитирует за отмену празднования 9 мая, что фактически и произошло в этом году, а также стоит за созданием десятков бото-ферм, создающих искусственную волну поддержки киевскому режиму в казахстанском сегменте интернета и участвующих в травле инакомыслящих и сторонников России.

министр информации Аскар Умаров

Прекрасно в последнее время себя чувствует и назарбаевский ставленник Маулен Ашимбаев на посту спикера Сената, который пришёл на смену Дариге Назарбаевой в мае 2020 года. Именно он неоднократно требовал уголовных кар в отношении тех, кто собирал гуманитарную помощь для Донбасса или пошел добровольцем против фашистской хунты. Также активно продвигал тему голодомора и предлагал сыграть на противоречиях между Россией и Китаем в регионе.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев

Все эти фигуры, активно насаждающие русофобию и антироссийскую повестку в общественном сознании, не только остались на ключевых постах, но и усилили свои позиции в госаппарате. Более того, многие из них получали гранты от американских и европейских фондов, учились по различным западным программам и фактически выполняют роль агентов влияния Вашингтона и Лондона внутри правящей элиты.

Надо учитывать, что это новое молодое поколение чиновников, которые идут на смену партийно-комсомольским выдвиженцам, становящееся окружением нынешнего президента. Они и будут определять внешнюю и внутреннюю политику в ближайшие годы, нацифицируя государство.

Да и чего далеко ходить, если сам Касым-Жомарт Токаев в январском номере газеты «Егемен Қазақстан» за 2021 год выпустил программную статью под названием «Самое дорогое – это независимость», где официально признал «голодомор», а СССР объявил государством, устроившим «геноцид казахов».

Поэтому нечего удивляться, когда акимат Нур-Султана согласовал третий по счёту митинг в поддержку Украины в Казахстане, запланированный на 25 июня, который пройдет на фоне преследования сторонников России, их арестов, увольнений и травли. То есть, как видим, «украинизация» Казахстана не только не остановилась с уходом Назарбаева, а ускорилась и идёт семимильными шагами!

Разрешенный митинг в поддержку Киева в Алма-Ате в марте 2022 года