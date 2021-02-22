Украинизация Казахстана: Наци призывают к созданию лагерей для русскоязычных

22.02.2021, Москва, Айнур Курманов

В Казахстане началась героизация пособников Гитлера и призывы к расправе с носителями русского языка.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

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Пару недель назад в Казахстане националистическое издание Abai.kz, получающее финансирование из государственного бюджета, опубликовало скандальную статью поэта и члена Союза писателей Казахстана Армана Кани, который призвал штрафовать, депортировать в Россию и сажать в лагеря граждан страны, не владеющих казахским языком. По сути, он призывал к организации геноцида по языковому и межнациональному признаку, но свободно дальше продолжает разгуливать на свободе, выполнив свой политический заказ.

Да, заказ сверху, так как иначе такого «инициативника» ждала бы камера по статье 174 УК РК за разжигание межнациональной розни. Кстати, по этой статье посадили известного блогера и правозащитника Ермека Тайчибекова, который наоборот заклеймил позором казахских националистов-погромщиков, убивших 11 дунган на юге республики в феврале прошлого года. Это наглядно показывает, кто на самом деле стоит за подобными вбросами с целью организации новой русофобской кампании в Казахстане.

Погром дунган.

Таким образом власти страны оценивали реакцию казахоязычной части населения и национал-патриотических кругов и таким образом поощряли тех, кто проводит агитацию за отмену официального статуса русского языка в стране. При этом, этот Арман Кани ни много ни мало призывал:

– лишать казахстанского гражданства и выселять в Российскую Федерацию чиновников, владельцев частной собственности, предпринимателей, не владеющих государственным языком;

– открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, арестовывать на определенный срок чиновников, предпринимателей, не владеющих казахским языком, выпускать на свободу только тех, кто смог сдать экзамен на знание казахского языка.

Также он предлагает размещать имена и должности граждан, которые не владеют государственным языком, в соцсетях и СМИ».

Заметьте, что это всё очень похоже на практику дерусификации и декоммунизации, проводимой в незалежной Украине, на которую сейчас пытаются равняться в Нур-Султане (Целинограде). Поэтому выступление Армана Кани это вовсе не случайность, а продуманная и хорошо подготовленная провокация, которая удачно встраивается в общую идеологическую конструкцию национального превосходства и осуждения всего советского прошлого.

Так, параллельно этому вторая по численности в парламенте национал-популистская партия призывает к проведению тотальной декоммунизации. В своем заявлении они указывают следующее: «Партия «Ак жол» считает декоммунизацию важным элементом восстановления исторической справедливости по отношению к миллионам жертв нашего народа, замученных и расстрелянных большевиками в годы репрессий», — говорится в документе. — Предлагаем отказаться от рудиментов коммунистической идеологии в наименованиях улиц, населённых пунктов и иных объектов, а также в оценке национальной истории республики».

Не надо сомневаться и думать, что партия «Ак жол» делает это якобы по наитию своих внутренних национал-либеральных взглядов, так как это будет самообманом. Данная партия является партией-сателлитом и создана искусственно сверху Акордой (администрацией президента) и озвучивает то, что не может сделать главная правящая назарбаевская партия «Нур Отан». Примечательно, но недавно переименованная парламентская Народная партия Казахстана, убравшая из названия слово «коммунистическая» никак не отреагировала и не выступила против таких предложений.

С этой целью власти уже задумали провести переименования улиц и населенных пунктов с целью убрать все советские и русские названия в стране. Мы уже писали о том, что планируется переименовать все областные центры, в том числе носящие старые дореволюционные названия, а также наименования областей. Кроме этого, готовится и расправа над памятью тех казахов-большевиков, которые возглавляли вместе с Филипом Голощекиным автономную советскую республику в начале 30-х годов.

Так, провластные политологи уже вывесили в государственных изданиях списки названия улиц, площадей, а также наличие памятников деятелям коммунистической партии, которые обвиняются националистами в организации «голодомора». Их также предполагается в ближайшее время переименовать, а памятники демонтировать, что уже является точной калькой с происходившими процессами всё в той же Украине. И этой кампании дан старт на самом вверху.

Так, 5 января президент Касым-Жомарт Токаев в своей программной статье «Независимость прежде всего» призвал продолжить увековечение памяти деятелей антисоветской националистической партии «Алаш» и изучение «массового голода».

«Наши предки… прошли через страшный голод, репрессии, мировую войну. В период тоталитаризма мы едва не утратили свои традиции, язык и религию. Благодаря независимости мы смогли возродить и укрепить свои ценности», — написал президент.

Создана и работает специальная государственная комиссия по окончательной реабилитации басмачей, террористов, пособников гитлеровского нацизма, ставящая цель приравнять к репрессированным жертв голода, а вся та же партия «Ак жол» предлагает принять законопроект «О голодоморе», который признает СССР государством, организовавшим геноцид казахской нации. В связи с эти на пьедестал национального героя по примеру украинских Бандеры или Шухевича возводится идейный вдохновитель Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафа Шокай (Чокай), которому возводятся памятники и в честь него переименовываются улицы, школы и даже торговые центры.

Мустафа Шокай.

Чтобы как-то смягчить негативную реакцию на эту политику Нур-Султана в российских и некоторых казахстанских СМИ на прошлой неделе со сумбурным заявлением выступил спикер Сената Маулен Ашимбаев, который предложил оставить историкам спор о том, что было в начале 30-х годов.

«Ашаршылық («голодомор») – трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме «Ашаршылық» должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску», – заявил Маулен Ашимбаев.

Но по сути, он ничего этим толком не сказал, а наоборот трусливо спрятался за необходимостью выработки позиции по данному вопросу профессиональными историками, хотя уже давно наступил момент дать этим событиям политическую оценку, чтобы прекратить спекуляции со стороны националистов и популистов всех мастей, взращенных и направляемых Акордой. То есть, если бы Маулен Ашимбаев со всей ответственностью заявил, что этот период истории не был геноцидом, то была бы поставлена точка данным разговорам.

А так это была просто ничего не значащая оговорка, с целью заболтать проблему и создать видимость «осознания» в правящих кругах Казахстана ошибочности такого подхода. Однако это далеко не так, о чём свидетельствует личность самого Маулена Ашимбаева, открыто ранее призывавшего к интеграции с Западом, а потом с Китаем в противовес России, а также требовавшего уголовного преследования в отношении тех, кто собирал гуманитарную помощь для народа Донбасса. Он же был инициатором новых статей в Уголовном Кодексе, по которым сейчас сажают казахстанских добровольцев защищавших от украинских нацистов жителей Донецка и Луганска.

То есть нельзя верить притворным ухищрениям тех, кто является идейным проводником декоммунизации и дерусификации в Казахстане, так как они продолжали и продолжают, начатую «национальную революцию» сверху без всяких майданов бюрократическими методами, где доморощенные нацисты играют роль агентуры и приводных ремней государственного аппарата.