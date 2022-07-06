«Украинизация» Молдовы неизбежно ведёт к «донбассизации» её регионов

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Новости Украины

Молдову продолжают вести по украинской траектории. Генеральный секретарь НАТО, румын Мирча Джоанэ заявил, что «Молдова должна извлечь выгоду из той стабилизирующей роли, которую Альянс играет в регионе».

Какую выгоду из присутствия в регионе военного альянса может извлечь Молдова? Только решить с помощью войск НАТО вопрос Приднестровья. Попытаться сделать именно то, чего открыто добиваются от кишиневских властей Украина и её западные покровители.

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Власти Молдовы активно применяют положение конституции и уголовного кодекса, запрещающие пропаганду войны, однако понимают этот запрет крайне избирательно. Под «пропагандой войны» они понимают любое оправдание специальной военной операции армии России против национал-террористического режима Украины. Запрещено даже публиковать и оглашать официальные сообщения России и ее военного командования. Непокорные СМИ ждут драконовские штрафы, а отдельных журналистов, как Николая Костыркина – уголовные дела. И плевать, что Молдова сохраняет с Российской Федерацией дипломатические отношения.

Зато оглашать антироссийскую позицию Украины и коллективного Запада на молдавских каналах законно и допустимо. Это происходит на подавляющем большинстве каналов, транслируемых в Молдове 24 часа в сутки. Например, на днях в прайм-тайм в прямом эфире общественного телеканала «Молдова-1», призванного транслировать государственную точку зрения, появился советник украинского президента Михаил Подоляк, призвавший НАТО «напрямую» вступить в военный конфликт с Россией. Естественно, никаких санкций против канала «Молдова-1» не последовало.

«Украинизация» Молдовы выливается и в попытки оснащения летальным оружием армии страны, на территории которой не урегулирован территориальный конфликт. Заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев в ходе своего брифинга заявил, что «накачка натовским вооружением, подрывающая не только нейтральный статус Республики Молдова, не будет способствовать укреплению безопасности РМ». По его словам, это также не повлияет на улучшение переговорного процесса с Приднестровьем.

Однако те, кто пытается толкнуть Молдову в пропасть военного конфликта с Россией, не учли позицию целых регионов, население которых выступает против этого. Народное собрание Гагаузии – парламент автономии на юге Молдовы – выступил с заявлением, осуждающим официальный курс центральных властей, как в сфере экономики, так в области внутренней и внешней политики.

Депутаты Народного собрания Гагаузии отмечают, что в Молдове наблюдается «новый, ещё более яростный виток русофобии»:

«Мы видим полное игнорирование интересов русскоязычных жителей страны — введён запрет на трансляцию программ российского производства, инструкции к медикаментам целенаправленно делаются только на молдавском языке, катастрофическая ситуация с преподаванием в школах русского языка, во многих государственных структурах (во многих районных судах) не принимают заявления, написанные по-русски и так далее. Что будет дальше? Нам запретят говорить на русском языке?!» – говорится в заявлении.

В документе подчёркивается, что «официальный Кишинев, вопреки нейтральному статусу страны, целенаправленно толкает Молдову к участию в вооружённом конфликте на Украине, чем вызывает недовольство и опасение за будущее республики у подавляющего большинства населения».

Народное собрание Гагаузии в своём заявлении осуждает «недипломатическую и враждебную риторику первых лиц государства по отношению к России, разговоры о необходимости выхода из СНГ, отзыв наблюдателя от РМ в ЕАЭС, политическое преследование сторонников нейтралитета и государственности страны, допуск иностранных военных к охране границ, агрессивную риторику в отношении Приднестровья и международных соглашений о миротворцах в Зоне безопасности». Всё это, по убеждению гагаузских депутатов, «может довести ситуацию в Молдове и в регионе до критического накала».

Особое беспокойство жителей Гагаузской автономии и их представителей в местном парламенте вызывают совместные политические акции высших органов власти Молдовы и Румынии, в частности, скандальное совместное заседание парламентов двух стран.

«На фоне этого в обществе уже ходят слухи о намерении сторонников объединения с Румынией перейти к решающей стадии процессов, могущих привести к потере молдавской государственности, что категорически не приемлет народ Гагаузии», – говорится в заявлении членов Народного собрания.

Гагаузские парламентарии требуют от руководства Молдовы «незамедлительно прекратить милитаристскую риторику и основывать все свои действия исключительно с учётом нейтрального статуса государства», а также «остановить практику политического преследования за иную точку зрения и пресечь любые поползновения, связанные с румынизацией и возможной утерей страной ее суверенитета и государственности».

В расколотой стране с неоднородным населением, коей является Молдова, закручивание гаек, подавление инакомыслия и навязывания настроений одной части общества всем остальным сегментам неизбежно приводит к бунту целых регионов. Молдова это уже прошла в конце 80-х – начале 90-х, но короткая память политического класса этой страны давно стала притчей во языцех.

Попытка Киева продолжить этот путь на наших глазах приводит к тотальному краху украинской государственности. Утратив свой «Крым» в лице Приднестровья ещё на заре своей государственности, Молдова рискует обрести свой «Донбасс», который, по всей видимости, не ограничится одной лишь Гагаузией. И тогда очень скоро на просторах бывшего СССР станет ещё одним государственным образованием меньше.