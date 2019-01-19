Украинизация неожиданно ударила по певунам с Майдана

19.01.2019, Киев, Максим Карпенко

«Старожил» украиноязычной музыкальной сцены – лидер группы «ВВ» Олег Скрипка пожаловался, что песни коллектива стали теряться в эфирах украинских радиостанций после того, как оттуда был вытеснен русскоязычный продукт.

Об этом музыкант заявил в эфире радио «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, раньше основное эфирное время занимала русскоязычная музыка, и украинские исполнители были «фишкой» и не испытывали конкуренции.

«Квоты животворящие сделали свое дело, много музыки появилось, рок-музыки, интересной музыки украиноязычной. Безусловно, это конкуренция. То есть, эфиры не резиновые. Раньше они были забиты русскоязычным продуктом, и было тяжело пробиться, но если ты пробиваешься, то, снова-таки, нет конкуренции. Ты на украинском поешь, в том числе и на российских эфирах. Это тоже была наша фишка – не было конкурентов, и мы очень оригинально выглядели. А теперь украиноязычного материала очень много разного, и нужно бороться за места под солнцем», – заявил Скрипка.