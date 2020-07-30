Украинизация оставила «свидомых» у разбитого корыта, на дне которого плавает «чувство превосходства»

30.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинизация дает части населения Украины чувство превосходства над своими соседями, но в итоге от последствий государственной политики страдают все.

Об этом на канале Елены Бондаренко заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я чувствую эту фальшь, потому что часто бываю на этих политических ток-шоу, и когда вот эти, которые себя в грудь стучали, выходят и переходят на привычный русский язык я думаю: «елки-палки, вот это лицемерие! Зачем?». Но это – священная корова.

Я начал размышлять, почему так упираются в то, чтобы не было второго русского языка. Был такой гнойный нарыв в Канаде, Квебек, который грозил отделиться, ввели французский государственным – все…

Они не принимают эти аргументы, потому что у них клишированное восприятие всего этого дела: ты не с нами – значит ты сепар, колорад. Я задал себе вопрос: почему это явилось священной коровой, которую нельзя трогать, вопрос языка?

Потому что это единственная причина, по которой можно расколоть народ, разделить его на первых и вторых, на правильных и неправильных. Причем цинизм в этом – в том, что правильным они не дают никаких преференций, никаких бонусов.

Правильные, «свидомые» украинцы, так же платят неподъемные цены тарифные, так же платят за бензин по этим заоблачным ценам, так же платят за всё. Но зато у них есть чувство собственно как бы достоинства – что я выше своего соседа.

Сыграли на какой-то нашей не совсем хорошей, на негативной черте нашего характера. Вот это желание быть выше своего соседа породило такое ощущение, что у нас появилось в обществе достаточно много людей, которые просто тебя не воспринимают в этой стране, если ты говоришь на русском языке, языке агрессора, если имею свою философию, свое мировоззрение.

И у них есть желание вытолкать тебя из этой страны. Зачем далеко ходить? Посмотрите на репортажи из Верховного Совета когда там бьются в истерике люди. Смотришь на них трезво, и думаешь: елки-палки, это вот вам русский язык помешал так сказать сегодня жить в раю? Вы спокойно распродали заводы, распродали флот, вы спокойно договариваетесь с американцами завозить сжиженный газ вместо того чтобы добывать свой?», – риторически резюмировал Владимир Быстряков.