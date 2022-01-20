Украинизация оторвала молодое поколение от науки

Новости Украины

Свой президентский срок Зеленский, вероятнее всего, до конца не пробудет. И это его личный выбор, сделанный в 2019 году после встречи с Путиным в рамках саммита Нормандской четвёрки. Тогда у Зе был шанс заручиться поддержкой России и вывести Украину из глубокого кризиса и внешнего управления.

Но шестой «незалежный» президент пошёл по стопам Порошенко. А теперь Порошенко готовит в стране очередной госпереворот и станет палачом для Зе, у которого, как оказалось, кишка тонка стать приговором для кровожадного Пороха.

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Такое мнение в колонке для «ПолитНавигатора» высказал один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Самое интересное, что в группе поддержки Порошенко нет патриотов страны – в хаосных массовках задействованы люди, которым платят по 300-500 грн. за участие в мероприятиях по окончательному развалу государства. Нужно понимать, что предатели всегда найдутся для того, чтобы за 30 сребреников продать свою страну.

Судя по акциям поддержки Пороха, таких изменников немного, но достаточно, чтобы создавать картинку «любви к Украине». При этом радикальному и продажному меньшинству удаётся держать в страхе большинство здравомыслящих украинцев. А это ни к чему хорошему не приведёт.

Украинские элиты (Порошенки/Зеленские/Тимошенки и т.д.), которым «мирные протестующие» продаются за 30 сребреников, завтра могут развязать в стране большую войну. Победителем в ней явно станет не украинское население. Вторая сторона украинской политической медали в том, что преобладающая часть украинцев рождены в СССР – это русскоязычное население. За 30 лет «нзалежности» они успели проанализировать масштаб той катастрофы, которую повлёк за собой предательский развал Советского Союза.

Украинцев лишили родины, ресурсов, будущего. Поэтому обычные люди не просто ностальгируют по Союзу, они мечтают о воссоединении отечества в новом государстве, которое мы называем Большой Россией.

Для того, чтобы построения Большой России не состоялось, на Украине взращивается новое поколение, которому с детского сада прививают чувство ненависти к русским, пропагандируют нацистов, таких как Шухевич и Бандера, и запрещают говорить на великом русском языке. Противно смотреть, когда папа с мамой между собой общаются на русском языке, а с ребёнком говорят исключительно на «мове» – потому что в детском саду или школе запрещено говорить на русском. Люди живут в страхе. Ради этого они стояли в 2014 году на майдане?!

Насильственная украинизация, проводимая постмайданными властями, нацелена на превращение молодого поколения Украины в хуторян. Ведь русский язык – это язык мировой науки. А насаждение местного языка – означает отрыв страны от высоких технологий. Я неоднократно говорил о том, что коллективному Западу, управляющему Украиной, не нужны в этой стране новые Королёвы, Гагарины, Хавкины и пр.

Западным «партнёрам» нужно управляемое стадо, которое будет послушно выполнять все команды. Украинизация необходима для того, чтобы оторвать украинское население от образования, которое давалось в СССР. Оккупационная власть не собирается образовывать украинцев. Будущее молодого поколения «незалежной» сопоставимо с нынешними реалиями молодёжи в западных колониях Африки.

То, что происходит в украинских детских садах и школах, никак иначе, нежели «Гитлерюгенд» назвать нельзя. С младых ногтей юных украинцев учат воевать против русских, и даже против своих русскоговорящих родителей. Ведь в истории хорошо известны случаи, когда воспитанные на гитлеровской идеологии «новые немцы» убивали своих родителей за критику Гитлера. Аналогичный сценарий воспроизводится сегодня в «незалежной».

Хочу обратить внимание на то, что дети украинских элит обучаются за рубежом, где впитывают западную культуру, ценности, мышление. Некоторые из «элитной» молодёжи после окончания обучения на Западе возвращаются на Украину, где промывают голову детворе бесовскими идеалами, толерастией, перечёркивая в украинцах национальную идентичность и историческую память.

К слову, Порошенко и Зеленский, строящие из себя эталонных патриотов, в разговоре переходят на русский язык – потому что думают на русском, но отрабатывают задачи своих западных сюзеренов. Украинизация сопряжена с национализмом. Это должны уяснить большинство украинцев, которые в страхе перед негодованием бытовых унтер-идеологов «новой украинскости» заставляют своих детей «тэрэвэныты» на «мове».

Если в насильственной украинизации, сопряжённой с дебилизацией, не поставить точку, то новое поколение украинцев будет потеряно: вместе с отечественными традициями, ценностями и наукой, как и самой Украиной. Зато, сколько дешёвой рабочей силы будет подготовлено для Запада…