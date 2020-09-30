Украинизация школ обернулась позором – Бужанский

30.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Дискриминационный закон об образовании, который заставил с 1 сентября этого года перейти все школы на украинский язык обучения, не привел ни к чему, кроме позора.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, школы не получили учебники на украинском языке, из-за чего вынуждены обучаться по русскоязычным пособиям, а учителям и школьникам теперь нужно переводить информацию в режиме онлайн.

«Два месяца назад шла дискуссия пылающая вокруг моего законопроекта 2362 о том, чтобы ликвидировать дискриминационные нормы и отсрочить переход учебных заведений на государственный язык обучения. Одним из аргументов, которые применяли оппоненты этого законопроекта, было то, что якобы уже начали печать учебников на украинском языке.

Прошло 1 сентября, сейчас 30 сентября, и что мы видим? Мы видим, что тысячи детей имеют на руках русскоязычные учебники. Никто не предоставил им учебники, напечатанные на государственном языке. Что дальше? Учитель берет этот русскоязычный учебник и автоматически его переводит, ведя урок на украинском языке.

Дети слышат украинский язык своего учителя, смотрят в учебник, который держат в руках, русскоязычный, и тоже должны переводить на государственный язык. Ничего, кроме позора не достигнуто. Ничего, кроме того, что дети не могут обучаться так, как нужно, не достигнуто», – заявил Бужанский.