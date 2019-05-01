Украинизаторы открыто потешаются над слабостью Зеленского

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Ни протесты соседней Венгрии, ни жалкие возражения избранного президента Зеленского не заставят киевское правительство отказаться от принятых дискриминационных законов об образовании и языке.

Об этом в эфире телеканала «UA TV» заявил соавтор «языкового закона», член Экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины, националист Сергей Оснач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что наиболее атаковалось Венгрией – норма об образовании, эта норма уже прошла рассмотрение в Венецианской комиссии и получила достаточно позитивные отзывы, повторно рассматривать эту норму нет смысла. Тем более, что в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предусмотрена некоторая пролонгация действия нынешних норм до тех пор, пока не будет подготовлено достаточное количество учителей. То есть те представители национальных меньшинств, которые начали учиться по правилам, которые были до принятия закона, они продолжат обучаться по этим же правилам до 2025 года», – утверждает националист.

При этом, по словам представителя Кабмина, принятый на днях русофобский закон, ущемляющий, в большей мере права русскоязычных граждан, вряд ли будет отменен новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

«Для того, чтобы пересмотреть этот закон, новому президенту необходимо получить большинство в Верховной Раде и, я надеюсь, что этого не будет. Дело в том, что борьба за этот закон шла годами, и, несмотря на то, что заявляет новоизбранный президент Зеленский, два года шла дискуссия об этом законопроекте в общественной среде. Говорить о том, что он из ниоткуда взялся, а мы его не знаем, не читали, и будем что-то анализировать и пересматривать, это, как минимум, не корректно», – уверен Оснач.