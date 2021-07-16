Украинизаторы разрабатывают настольные игры для детей с Бандерой и Шухевичем

16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пропаганда украинского языка и бандеровского взгляда на историю в доступной для детей игровой форме позволит привить молодёжи любовь к «мове» и воспитать в ней национал-историческое самосознание.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый зампред Украинского института нацпамяти Максим Ярмистый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со стороны института есть много мероприятий, связанных с популяризацией украинского языка, средствами возобновления национальной памяти, именно изданием некоторых проектов. Большой популярностью пользовались и пользуются, например, настольные игры для учеников старших классов о введении в украинский язык «Украинская революция 1917-1921 гг.» Это такой доступный формат, где ученик или ребёнок одновременно ознакамливается и с историей Украины, и это проводится в игровой форме. Есть различного рода викторины, например, «Сто лиц революции», интерактивные карты «Украина во Второй мировой войне», тематические презентации и так далее. То есть, всё то, что помогает воспринимать язык как родной и идентифицировать себя с какими-то историческими событиями, понимая, что это неотъемлемая часть твоей истории», – рассказал Ярмистый. «Поэтому мы рассчитываем в рамках государственной целевой программы развития и функционирования украинского языка создать дополнительную информационную, в том числе и медийную, украиноязычную продукцию для детей. Конечно, это всё возможно только в рамках соответствующего финансирования, и надеюсь, что именно соответствующее финансирование обеспечит качественный результат и, соответственно, широкий охват аудитории», – добавил пропагандист института нацпамяти.