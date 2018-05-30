30.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинка дозвонилась на ТВ и потребовала прекратить лить грязь на Россию

Телезрительница сегодня дозвонилась на украинский телеканал NewsOne и потребовала прекратить лить грязь на Россию.

Гостем в студии был народный депутат Украины от «Радикальной партии» Дмитрий Линько. Во время передачи политик неоднократно обвинял Российскую Федерацию в убийстве беглого либерала Аркадия Бабченко.

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Бездоказательные обвинения возмутили телезрительницу, которая позвонила в студию и высказала своё недовольство.

«Не надо вам приглашать таких специалистов, которые сейчас выступают и разжигаю войну между двумя народами. Вот этого не надо делать. Надо расследовать, а потом говорить», – сказала женщина, представившись Татьяной Яковлевной.

Она добавила, что надоело слышать одни и те же беспочвенные обвинения в адрес России

«Надоело слушать уже. Одно и тоже. До каких пор это будет продолжаться?» – задала вопрос телезрительница.

Однако соратника Ляшко возмущенный звонок не смутил.

«Своими обвинениями в сторону России мы не разжигаем войну. Война, я сообщаю, может кто-то не знает, уже четыре года длится. Тысячи, а может быть, десятки тысяч людей погибли во время этой войны, которую развязала Российская Федерация. Это очередное убийство. До этого на фронте у нас погибло двое людей, потом в Киеве убили журналиста. И она продолжается. Никакими заявлениями или обвинениями мы хуже не сделаем. Мы просто констатируем факты. То, что Российская Федерация тут совершает террор. Кому-то это нравится, не нравится, мы можем расследовать или не расследовать, но есть явные факты», – отмахнулся Линько.