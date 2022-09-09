Украинка из Канады может стать новым генсеком НАТО

09.09.2022  09:44 (Мск), Брюссель
Никита Еременко.  
Просмотров: 166
 
Дзен, Канада, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщило CBC News со ссылкой на собственные источники.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, может стать следующим генеральным секретарем НАТО....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«По крайней мере четыре разных источника – в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга», – говорится в сообщении.

Фриланд известна как яро антироссийский политик и лоббист киевского режима, так что ее гипотетическое назначениме укрепит позиции Украины, как клиента НАТО и получателя натовской помощи.

Напомним, Йенс Столтенберг должен покинуть пост генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.

4 февраля 2022 года СМИ сообщали, что на должность генсека НАТО претендуют бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, бывший верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и другие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть