Украинка из Канады может стать новым генсеком НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщило CBC News со ссылкой на собственные источники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«По крайней мере четыре разных источника – в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга», – говорится в сообщении.

Фриланд известна как яро антироссийский политик и лоббист киевского режима, так что ее гипотетическое назначениме укрепит позиции Украины, как клиента НАТО и получателя натовской помощи.

Напомним, Йенс Столтенберг должен покинуть пост генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.

4 февраля 2022 года СМИ сообщали, что на должность генсека НАТО претендуют бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, бывший верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и другие.