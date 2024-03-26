Украинка Поклонская обозвала Крымский СМЕРШ «дармоедами и популистами» – и вступилась за «ждунью»

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Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала движение «Крымский СМЕРШ» дармоедами и популистами. Мало того, что героиня «Крымской весны» нелицеприятно высказалась об общественной инициативе, помогающей правоохранителям выявлять и привлекать к ответственности «ждунов» и «заукраинцев», так она еще и поддержала осужденную за дискредитацию армии жительницу Гурзуфа Татьяну Куфельд.

На своей странице ВКонтакте Поклонская разместила видео с чтением стихов в свою честь, написанных к ее дню рождения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместо поздравлений и почестей, прославившаяся оскорблениями российских военнослужащих и волонтеров Татьяна Куфельд, попросила экс-прокурора сказать, как она относится к существованию в Крыму общественной организации «Крымский Смерш».

«Одобряете? Или не знакомы с такой организацией? Возглавляет общественник А. Талипов, майор запаса украинских погранвойск», – уточнила Куфельд, допустив серьезную ошибку – общественная инициатива и общественная организация далеко не одно и тоже.

Маниакальное пристрастие Куфельд к троллингу «Крымского СМЕРШа» объясняется просто – дама накопила штрафов за дискредитацию, клевету и оскорбления на 418 тысяч рублей. В счёт погашения накопившихся долгов приставы изъяли у неё два мобильных телефона, телевизор, стиральную машину и мультиварку. Составлено три протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП России – за неуплату штрафов в срок даме грозит арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Куфельд

Нарушительницу это не останавливает, и вместо раскаянья она решила найти соратника в лице экс-прокурора, которая недавно решила выйти в публичное поле после нескольких лет молчания и сорвавшейся карьеры дипломата.

«Как к дармоедам и популистам», – ответила Поклонская, походя оскорбив несколько десятков тысяч участников общественной инициативы.

«Это оскорбление не мне – это оскорбление всем вам, всем сотрудникам правоохранительных органов, которые выявляют «ждунов» и предотвращают теракты на наших территориях. Наталья Владимировна дискредитировала работу товарища «майора», вы с ней согласны?», – написал под сообщением о высказывании Поклонской автор телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов.

После того, как разгневанные «смершевцы» решили призвать экс-прокурора к ответу и объяснить, на чьей она стороне, комментарии стали вычищать из ленты сообщений. Видимо, героиня-орденоносец поздно поинтересовалась личностью задавшей ей провокационный вопрос подписчицы, утратив навыки работы в правоохранительных органах.