Украинка закатила скандал на конкурсе Мисс Европа-2024, проиграв россиянке и белоруске

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Скандал разразился на конкурсе «Мисс Европа-2024» в Ливане из-за украинской участницы Милены Мельничук.

Прибыв на конкурс, украинка начала выкладывать сториз в соцсетях, где обвиняла организаторов конкурса в том, что они «насильно» заставляют ее фотографироваться с российской участницей, а хореограф обозвал ее «хохлушкой».

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«Когда я туда приехала, организаторы все время пытались поставить меня рядом с россиянкой и сфотографировать. Они заставляли меня это делать. Я, конечно, отказывалась, мне говорили, что я агрессивна, и никакой войны у нас нет. А все это просто бизнес-политика», – заявила Мальничук.

Организаторы не стали дисквалифицировать скандалистку, и она продолжала оскорблять участниц из России и Белоруссии. Когда выяснилось, что россиянка Роза Гадиева победила, а белоруска Ирина Максимович заняла третье место, Мельничук обвинила их в том, что они купили свои места.

Скандал не утих даже после окончания конкурса, девушки продолжали препираться в автобусе, который их увозил. Нервы сдали у Максимович.

«У тебя война, а х…ли ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?! Ты, Украина, которая говорит, что Беларусь – г…но, Россия — г…но. Какого хрена ты приехала на конкурс красоты?» – кричала белорусская участница, а украинка снимала это на телефон, чтобы выложить в соцсетях.

Проигравшая конкурс Мельничук заявила, что ждет, когда СМИ возьмут у нее интервью «про весь этот ад».

Однако в итоге интервью белорусскому телеканалу ОНТ дала Ирина Максимович. Она прокомментировала видео из автобуса.

«Это был ответ на то, что было сказано мне. Вы видите только конец видео, но никто не видит начала. Девушка представляла какие-то свои интересы с самого начала. Она была недружелюбная, с ней никто не общался. Она сидела одна, смотрела какие-то видео про войну и комментировала на весь автобус. Потом обвиняла во всем наши страны. Мы до последнего ждали, что это все закончится», – рассказала Ирина.

Победительница конкурса Роза Гадиева тоже дала интервью «Аргументам и фактам».

«Украина не первый раз приезжает на конкурсы и странно, что если она считает, что места покупаются, тогда почему она их не покупает и приезжает вновь и вновь?» – сказала она.