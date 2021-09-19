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19.09.2021 21:47 (Мск), Ялта, Владимир Гладков
 
Дзен, Крым, Культура, Россия, Украина, Ялта
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Украинки в вышиванках вышли на танец в центре Ялты – понравилось не всем

Новости УкраиныГостящий в Крыму московский политолог Богдан Безпалько опубликовал запись исполнения украинского народного танца девушками...

Гостящий в Крыму московский политолог Богдан Безпалько опубликовал запись исполнения украинского народного танца девушками в национальных костюмах на набережной в центре Ялты.

Выступление состоялось в рамках проходящего в городе фестиваля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Некоторые комментаторы на страничке в Instagram спросили автора, насколько уместна подобная лояльность к украинцам в Крыму в то время, «когда Донбасс сражается за право быть русскими».

«Всё это лишь элементы культуры, которая вполне может считаться русской (частью общерусской). Сами по себе эти элементы, вне политического контекста, не опасны и лишний раз демонстрируют как отсутствие ненависти к украинской культуре и этносу в Крыму, так и контраст по отношению к тому, что происходит на Украине», – пояснил Безпалько.

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