«Украинофобия»? А что вас удивляет, господа русофобы?

31.10.2021 00:23 (Мск), Киев, Денис Коронин

Новости Украины

Украина борется с «украинофобией». Борьба эта ведется на разных фронтах и разными методами. Гибридно, как нынче модно говорить.

Два свежих примера. Государство, в лице сравнительно нового органа — СНБО, который узурпировал функции законодательной, исполнительной и судебной властей одновременно, родило документ под названием «Глоссарий». Это, по сути, советский «темник». Он содержит «рекомендации», в том числе для средств массовой информации, как говорить нельзя, а как нужно. Правда, в СССР подобные инструкции распространялись втихаря — «партия и правительство» всё-таки не выставляли себя на всеобщее посмешище, по крайней мере в этом плане — а эти даже не стесняются.

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Что же будет с теми, кто не последует «рекомендациям», наглядно демонстирует другой случай. Юлия Привалова, владеющая брендом Yaro, совершила украинофобский поступок. Какой же? Опубликовала селфи на фоне Кремля, после чего рассказала в сети бородатый анекдот о бандеровцах. Всё. Этого достаточно. Набежали «активисты» и потребовали бойкотировать её продукцию. Теперь перед ними, «активистами» (ссылку приводить не хочу, дабы лишний раз не рекламировать этих подонков), подобострастно отчитываются владельцы торговых сетей. «Сигнал получен, меры приняты!».

Откуда же берётся эта «украинофобия», с которой совместно воюют государство и, простите, «активисты»?

Прежде всего, давайте разберёмся с терминологией. Я не зря взял термин «украинофобия» в кавычки. Фобия — это боязнь. Вот русофобия в сегодняшнем украинском государстве налицо. «Будете слушать русскую музыку — Путин нападёт!». «Если предоставить русскому языку официальный статус, то украинский язык исчезнет!». И так далее. Это нагнетание страха. Это и есть фобия.

Деятельность же украинского государства и «активистов» у нормальных людей вызывает не боязнь, а презрение. Насмешки. Отторжение. Это не фобия. Это, если угодно, брезгливость.

Англоязычная Википедия в качестве синонима «украинофобии» предлагает «anti-Ukrainian sentiment». На мой взгляд, так точнее. Откуда же взялся этот «антиукраинский сентимент» и, главное, против кого он направлен?

И здесь моя очередь вспомнить старый, классический анекдот.

— Микола, а пойдём бить москалей? — Пойдём!.. Подожди… А если они нас? — Тю! А нас то-за шо?!

Нынешний «антиукраинский сентимент» — это ответ на русофобию.

Да, русофобия, как и любая другая фобия, имеет свои давние причины. В частности, определённое историческое высокомерие со стороны России по отношению к Украине. Но украинское государство и «активисты» — а именно против них, не против простых украинцев, направлен упомянутый «сентимент»! — традиционно не замечают бревна в своём глазу.

Смотрите.

Давно покойный СССР объявлен апофеозом зла. Что сейчас «рекомендуется» вспоминать из советского периода истории? Правильно: репрессии, голодомор, ГУЛАГ, отсутствие свободы слова и выборов, угнетение (мнимое) украинского языка. Всё. Осмельтесь публично вспомнить что-то хорошее — и «активисты» вас в два счёта затравят, как затравили чиновницу киевской мэрии (которая даже СССР не упомянула, просто чуть-чуть поностальгировала).

Дальше. Раз СССР — зло, то любой антисоветчик — по определению молодец. Не только те, кто критиковал советскую власть, но и те, кто ратовал за развал собственной страны. Все они молодцы. А кто особенно проявил себя на этом поприще — те герои.

Я сам отнюдь не фанат советского строя. Репрессии и отсутствие свобод слова в СССР — всё это было (вот чего не было, так это угнетения украинского языка). Но, во-первых, строй не тождественен стране (подумайте о Германии). Ликвидация строя и развал страны — разные вещи. Во-вторых и в-главных: а чем нынешнее украинское государство в этом плане лучше?

В нём нет репрессий? Ха-ха. (Это было бы смешно, когда бы не было так грустно.) Да, масштабы этих репрессий далеко не такие, как в СССР. Но это не потому, что украинское государство всё такое из себя правовое (спросите у СНБО, вам быстро объяснят). Это только потому, что весь мир в целом за последние десятилетия стал несколько гуманнее. Отправьте нынешних бандеровцев на машине времени в 1930-е годы — они бы устроили такие репрессии, которым Сталин бы молча завидовал. Собственно, почему «устроили бы»? Львовский погром кто-то еще помнит? А Волынскую резню? Их тогда просто не хватило на большее (к счастью!).

В нём есть свобода слова? Или свобода печати? Это даже не смешно.

В нём есть свобода выборов? Да, относительная. Точно бóльшая, чем была в СССР. Вот только… Семьдесят три процента избирателей два года назад сказали решительное «НЕТ» девизу «Армія, мова, віра» и прочим подобным прелестям. И что они — то есть, простите, мы — имеем в итоге? Голосуй, не голосуй…

Кстати, о голосовании. В вышеупомянутом «Глоссарии» разъясняется: неправильно говорить «референдум в Крыму 16 марта 2014 года», правильно говорить «так называемый «референдум» (незаконный, неконституционный, имитационный)». Хорошо. Теперь скажите, пожалуйста, где и когда в цивилизованном мире вы видели, чтобы референдум о независимости государства проводился через три с хвостиком месяца после объявления этой самой независимости? Напомню: объявление независимости — 24 августа 1991 года, референдум — 1 декабря того же года. Вы знаете другие подобные примеры? Правильно, я тоже не знаю.

Нет, это был сильный ход, ничего не скажешь. Именно такой порядок действий обеспечил нужный результат. Но… Чья бы корова, простите, мычала о (не)законности?

Короче говоря.

Если вы плюёте в лицо тем, кто осмелится сказать доброе слово о своей Родине, то почему вас удивляет, что и ваше государство… мягко говоря, не все уважают?

Если вы считаете героями тех, кто разваливал собственную страну, то странно ли, что у некоторых граждан вашей страны герои не такие, как у вас?

Наконец, в лоб: если вы отделились, то удивительно ли, что от вас захотели отделиться?

«А нас-то за що?»

Так понятнее?