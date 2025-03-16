Украинофобия в Польше – от бытовой до политической. Позитив к беженцам бьет отрицательный рекорд

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В Польше растут антиукраинские настроения, следует из итогов свежего опроса варшавского аналитического Центра Мерошевского.

После начала войны на Украине, страна приняла сотни тысяч украинских беженцев. Но в ноябре-декабре 2024-го лишь 25% поляков позитивно высказались о беженцах из соседней страны, в то время как 30% – настроены к ним негативно, утверждают социологи.

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Жители Польши объясняют свое раздражение слишком высокими запросами украинцев относительно социальных выплат и уровня заработной платы. Половина опрошенных считает, что уровень поддержки беженцев слишком высок и лишь пять процентов называют его недостаточным.

Между тем на польском рынке труда украинцы зарекомендовали себя как трудолюбивые сотрудники, что увеличивает страх поляков перед конкуренцией.

При этом украинцы важны для польской экономики, и многие компании боятся, что сотни тысяч украинцев вдруг покинут страну, говорит директор Центра Мерошевского Эрнест Вицишкевич.

Физические атаки на украинцев в Польше также перестали быть редкостью. Триггером послужили массовые протесты фермеров против открытия рынка ЕС для зерна из Украины. Тогда во время демонстраций протестующие оскорбляли и унижали украинцев. Похожие формулировки звучали и в 2023 году, когда польские дальнобойщики выступали против открытия рынка ЕС для украинских транспортных компаний.

Некоторые польские политики используют антиукраинские настроения в предвыборных кампаниях. В апреле 2025 года в стране пройдут очередные президентские выборы. Предложение лишить неработающих украинских беженцев выплат на детей – одно из немногих, объединяющих почти все партии в Польше. Сейчас выплата составляет около 200 евро в месяц на ребенка.

Лукаш Якубовский проводит тренинги по противодействию дискриминации и представляет организацию под названием «Никогда снова» (Nigdy wiecej) в польской столице Варшаве. Ему приходится регулярно бывать в школах, где польские дети обижают и оказывают психологическое давление на своих украинских одноклассников. По словам Якубовского, таких случаев становится все больше.

«В одной школе, с которой я работаю, есть дети из Украины, только начавшие учить польский язык и, естественно, пока испытывающие трудности в разговоре. Но некоторые школьники не хотят с ними играть, отталкивают их, оскорбляют и таким образом возводят своего рода психологическую стену. Они говорят им, чтобы те возвращались в Украину», – рассказывает Якубовский.

Фактически растет и число полных ненависти комментариев в адрес украинцев в интернете и соцсетях. В них правительство Польши обвиняют в том, что оно оказывает слишком большую поддержку соседней стране. Звучат призывы защитить от «штурма украинцами» польские органы местного самоуправления. Поляки считают, что беженцы слишком себя выпячивают, они шумные и нечестные.

Например, полька, которая сейчас живет в Норвегии, утверждает в соцсетях, что в ее городе выросла заболеваемость из-за, по ее мнению, слишком большого числа украинцев там. А известный в правых кругах польский публицист выдвигает тезис, что Украина является страной, которая морально деградирует, поэтому Польша не должна вести с ней дела.

В марте 2024 года на штаб-квартире фонда «Украинский дом» в Варшаве нарисовали свастику. По словам главы фонда Мирославы Керик, это объясняется «ростом антиукраинских настроений» в Польше, которые усилились во время споров вокруг экспорта зерна и сельхозпродукции между двумя странами.

Кроме того, организация «Никогда снова» задокументировала сотни нападений на украинцев, в результате которых им были нанесены побои или они стали жертвами других форм физического насилия.

«Для атаки бывает достаточно услышать на улице чужую речь – неважно, украинскую или русскую, поскольку местные жители часто не могут заметить разницу между двумя языками, – говорит Якубовский. – В результате, с таким враждебным отношением сталкиваются и люди, которые живут в Польше уже годами».