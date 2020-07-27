«Украиной правит сатана» – православная акция в центре Киева

27.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве православные верующие устроили акцию протеста против превращения находящейся в Стамбуле христианской святыни – Собора Святой Софии в мечеть.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся критиковали президента Турции Реджепа Эрдогана за его решение изменить статус музея, главу так называемой ПЦУ Епифания и президента Украины Владимира Зеленского за то, что они молчаливо поддерживают изменение статуса музея.

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«Зло распознать легко – нужно гнать сатану из руководства. А у нас сейчас руководит сатана… Я не хочу, чтобы народ Украины воевал за язык, за религию, я хочу, чтобы мы объединились и сказали нашему руководству – прочь, сатана, с руководства», – заявил один из участников акции.

Организаторами мероприятия стало «Христианское народное движение Украины», представители которого раздали черные флаги собравшимся как символ сопротивления. Митингующие также держали в руках плакаты: «Епифаний, сними маску» и «Аваков – черт».

Также было проведено театрализованное представление – переодетый черт с мешком денег за плечами водил за собой по площади «верующих».

«Вряд ли мы с вами когда-нибудь увидим снова не то, что крест над Святой Софией, но даже увидим ее в статусе музея. Когда во главе всего становятся деньги, то все человеческие ценности, церковь, все остальное – мораль, духовность, они как бы уходят на второй план. И это плохо, не должно так быть», – сказали выступающие.

Ранее депутат Госдумы, член «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что если турецкое руководство примет решение превратить собор Святая София в мечеть, это будет означать вызов Москве.

При этом, президент Турции Реджеп Эрдоган в резких тонах отреагировал на сдержанную критику, связанную с возвращением Ай-София статуса мечети. По мнению Эрдогана, возражения турецким инициативам по превращению в мечеть Ай-Софии из музея и всемирного культурно-исторического наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО, является «вмешательством в суверенные права Турции».