«Украиной правят ткачиха с поварихой и со сватьей бабой бабарихой» – экс-министр Рева

Владимир Зеленский оказался первым президентом в истории Украины, который отдал все свои полномочия руководителю своей администрации Андрею Ермаку.

Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас никогда самозванцы не управляли страной. Ни один президент не позволял им править страной. Назовите мне главу администрации при Кравчуке. Вы знали его фамилию? Мы помним, что на первом этапе работы Кучмы был полковник Табачник, но от него быстро избавились», – сказал Рева.

Он подчеркнул, что ситуация изменилась только при Владимире Зеленском, полномочия которого возложил на себя Андрей Ермак.

«У нас на сегодняшний день не царь Солтан, а ткачиха с поварихой с сватьей бабой бабарихой, как в русской сказке. Царь Солтан где-то там витает в облаках, а в это время государством управляют ткачиха с поварихой с сватьей бабой бабарихой. И такая система управления у нас введена.

И я не понимаю, почему поют дифирамбы такой системе. Что тут хорошего, когда вместо того, чтобы вместо людей, наделённых властными полномочиями и отвечающих за них, управлял человек, который не имеет никаких властных полномочий, не имеет ответственности, но зато принимает решения.

А потом президент говорит: «Управляют я и пять-шесть эффективных менеджеров». А Кабмин, а Верховная рада, а суды? А потом мы удивляемся, почему у нас такой результат», – резюмировал экс-министр.