Украиной правят яйца Сороса – политолог

06.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Власть Владимира Зеленского превзошла своих предшественников-«кнопкодавов», которых так критиковал новый президент.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти змеиные яйца Сороса отложены во всех более или менее высоких чиновничьих и властных структурах Украины. Поэтому оспаривать этот факт нет никакого смысла. Зеленский мигает нам глазом в последние дни, мол давайте посмотрим из какого «зарубежа» Медведчук может получать деньги. При этом сам Зеленский открыто выпрашивает доллары, евро у США и Евросоюза. А «слуги народа» проводят тренинги открыто на деньги Государственного департамента. Поэтому здесь нет никакого вопроса, здесь одни ответы», – констатировал Трофимчук.

Также эксперт отметил, что новый парламент голосует в ускоренном режиме и делает это за закрытыми дверями.

«Теперь, что касается турборежима. В этом режиме, за этими облупленными железными дверьми, которые нам показали, принят негласный запрет, когда «слуги народа» заседают. Запрет на посещение «слугами народа» СМИ и прессы Медведчука. Ну и вообще всех электронных изданий, электронных СМИ, которые что-то там не так говорят про Зеленского. Вот она витрина свободы слова.

Зеленский и раньше для меня не смешной был в своей предыдущей роли. Он сказал, что до этого Раду представляли сплошные «кнопкодавы». А этих нам как тогда назвать? Бери выше. Это другой уровень», – подчеркнул политолог.