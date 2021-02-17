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17.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, майдан, Общество, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украина стала жертвой эксперимента по внедрению массового сумасшествия

Новости Украины

В предыдущие несколько лет Украины выступила в роли своего рода испытательного полигона по насаждению контроля над обществом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-депутат Одесского горсовета, политолог Игорь Димитриев.

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«Чтобы понять граждан Украины, нужно в их шкуре пожить. Когда каждый день из каждого утюга тебе – об оккупантах, об обстрелах, о том, что русские придут и тебя зарежут. Ты долго будешь этому сопротивляться и думать: ну как же так, я тоже русский. А потом, спустя год, два, три ты прогнешься под это», – сказал собеседник издания.

Происходящее на Украине напоминает ему некий эксперимент по созданию альтернативной реальности.

«Я уверен, что как полигон она отработала свою роль. И то, что мы видим в мире, это массовое сумасшествие, все эти механизмы были впервые применены именно там. Всякие грантовые структуры особо и не скрывали, что проводили эксперимент по снижению роли государства при сохранении контроля над обществом.

Суть в том, что у тебя убирают медицину и образование как лишние расходы. Но общество продолжают контролировать. Я думаю, сейчас в мире много где будет такое. Когда расходы на население снизят, но благодаря соцсетям это же самое население будет выполнять нужные команды», – предполагает Димитриев.

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