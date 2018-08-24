Украинок признали самыми пьющими женщинами в мире

24.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинки оказались самыми пьющими женщинами в мире, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного американскими учеными Вашингтонского университета, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

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Специалисты университета за 26 лет исследований собрали данные о 28 миллионах человек из 195 стран мира. Оказалось, что среди женщин больше всего любителей алкоголя проживает на Украине. В сутки среднестатистическая украинская женщина потребляет 4,2 единицы алкоголя, что равно примерно 42-м граммам спирта.

Среди мужчин первенство взяли румыны, выпивающие примерно 8,2 алкогольных единицы.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что за 8 месяцев 2017 года цены на алкоголь, сигареты и продукты питания выросли во всех регионах Украины. Причастился к рюмке и президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщил политолог Сергей Михеев.