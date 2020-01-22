22.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украиномовный майданщик призвал русскоязычную «оппозицию» доказать преданность Юго-Востоку

Так называемая украинская оппозиция, прошедшая в парламент благодаря населению русскоязычных регионов, должна доказать свою оппозиционность и добиться уравнивания прав всех граждан страны, независимо от языка общения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил уроженец Западной Украины, журналист и экс-майданщик Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коцабы, политики, который объявили себя оппозицией, сейчас должны защитить права русскоязычного населения юго-востоке страны.

«Для оппозиции сейчас время, когда она должна доказать, что она оппозиция. Потому что они популярны собственно среди русскоязычных украинцев. Русскоязычные украинцы тоже патриоты своего государства. Они тоже честные плательщики налогов. И так получается, что нас делят на разные сорта.

Я – украиноязычный украинец, типа, правильный, белая раса, а они – серая раса. Потому для оппозиции сейчас – доказать, что они защищают интересы русскоязычного юга и востока Украины, где, как повторюсь, исторически так сложилось, что большинство там – русскоговорящие», – заявил Коцаба.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о полном общем среднем образовании, предусматривающий перевод 80% школьных предметов на украинский язык обучения.

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